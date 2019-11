Bodes d'or mirant al futur de l'Escuderia Gironella

L'Escuderia Gironella, entitat del Berguedà dedicada a la participació i organització d'esdeveniments relacionats amb el món del motor, va celebrar al Local del Blat la festa del seu cinquantè aniversari amb la mirada fixada en el futur. L'acte, a part de l'entrega de nombrosos premis, va servir per acomiadar qui n'ha estat president durant dècades, Josep Rial Alsina, per donar el relleu a Gerard Sunyer Bernadas, que serà l'encarregat de tirar endavant el projecte. Rial va ser objecte d'un reconeixement, així com l'engi-nyer gironellenc Jordi Riba, amb una llarga trajectòria sobretot amb Volkswagen, on van ser peça clau en els campionats del món de ral·lis de la firma alemanya.

L'acte, que es va fer al restaurant Cal Pajares, va tenir parlaments a càrrec del mateix Sunyer; de l'alcalde, David Font; del regidor d'Esports, Miquel Serra; del conseller d'Esports del Consell Comarcal del Berguedà, Abel Garcia, i del president de la Federació Catalana d'Automobilisme, Joan Oller.

L'Escuderia Gironella té previst obrir aquesta nova etapa amb més activitats relacionades amb el cinquantè aniversari durant els propers mesos.