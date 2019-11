El Lietkabelis deixa el Baxi amb dos triomfs de marge

El Lietkabelis va superar ahir a la nit l'Estrasburg (63-66), en un partit que va dominar i al qual se li va complicar al final i que deixa el Baxi Manresa amb dos triomfs de diferència respecte del cinquè lloc del grup A, el primer que ja no suposa la classificació per als setzens de final de la Lliga de Campions.

Amb aquest resultat, i amb el Dinamo Sàsser, proper rival bagenc, i el Türk Telekom escapats, el Baxi és tercer amb una victòria sobre l'Unet Holon, el darrer que es classificaria, i dues respecte de l'Estrasburg, el Lietkabelis i l'Oostende, que quedarien fora del torneig. El Baxi iniciarà d'aquí a dues setmanes un seguit de partits a fora, amb visites a Sàsser, Torun i la pista del mateix Lietkabelis.

En el duel d'ahir, hi va haver un clar protagonista, l'ex del Manresa Zeljko Sakic, autor de 21 punts i de tres triples, un dels qual va situar el 59-64 a 1' 25'' per al final que va evitar la remuntada francesa. De fet, els bàltics guanyaven de 14 punts al descans, però la reacció de l'Estrasburg li va poder fer mal, i amb el 63-66 final, després de dos tirs lliures de Valinskas, York i Serron van poder forçar la pròrroga, però van errar.

En els altres grups, bona victòria del San Pablo Burgos contra el Hapoel Jerusalem, fins ahir líder, que el deixa a un triomf del primer lloc. Vitor Benite, amb 26 punts i sis triples, va destrossar els hebreus. No va tenir tan encert el proper rival del Baxi a la lliga, el Casademont Saragossa, que va caure clarament a la pista del PAOK i queda fora de la zona de classificació per culpa del bàsquet average. El local Adam Smith, autor de 31 punts, va crucificar l'equip de Porfi Fisac, en el qual Brussino, amb 16 punts, va ser el màxim anotador.



Derrota del Joventut

Pel que fa a l'Eurocup, el Joventut va caure a la pista del Darüssafaka (92-86) i queda amb quatre triomfs en quart lloc, només un més que el Nanterre, que ahir va vèncer sorprenentment a Kazan. El MoraBanc Andorra va derrotar la Virtus Bolonya per 93-79, però una falta a tres segons per al final de David Walker no li va permetre igualar l'average amb els italians, tot i dos triples finals de Jelínek. Això sí, ja està classificat perquè té quatre triomfs més que l'Ulm i el Maccabi Rishon LeZion. En el grup D, tot i haver perdut dimarts, l'Unicaja es manté en la primera posició.