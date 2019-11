La rítmica s'exhibeix diumenge al Congost

Durant més d'onze hores, diumenge, el pavelló Nou Congost s'omplirà de gimnastes de rítmica en la jornada final de la Copa Catalana de conjunts en els nivells IV, V/VI, VII i VII i en totes les categories, des de prebenjamí fins a juvenil/sènior. Des de les 9 del matí fins més tard de les 8 dels vespre, més de 700 gimnastes perta-nyents a les entitats rellevants de Catalunya passaran pel Congost, entre les quals hi ha el Club Rítmica Manresa, que competirà en les finals aleví (nivell V/VI), infantil (nivell IV), júnior (nivell V/VI) i juvenil/sènior (nivell VII). En els quatre casos, els conjunts manresans sortiran amb possibilitats de pujar al podi, tot i que de ben segur es trobaran amb molta competència.

Aquesta Copa Catalana de conjunts és organitzada per la Federació Catalana de Gimnàstica però amb la supervisió logística del mateix Club Rítmica Manresa i de l'Ajuntament manresà, ja avesats a acollir competicions d'aquest nivell al pavelló del nou Congost els darrers anys. Per a aquesta edició de la Copa Catalana s'estrenaran dues moquetes, una fiançada per l'Ajuntament i l'altra pel Club Rítmica Manresa.



El juvenil, el de més nivell

De la participació manresana destaca el conjunt juvenil (sènior), que competirà en el nivell VII (el màxim és el VIII). Ho farà a la tarda (17.12 h) amb tres pilotes i dues cintes, i amb les gimnastes Júlia Gracia, Marta Ferrer, Clàudia Obiols, Marta Richarte, Lucia Porcel i Laura Garcia. L'equip tècnic l'integren Marta Garcia, Magda Lega i Montse Dalmau, a més a més de Judit Marimon. El darrer cap de setmana, aquesta formació del Club Rítmica Manresa va participar en l'Euskalgym al Bilbao Exposition Center (BEC). Aquest any, uns 400 clubs hi volien participar i al final només se'n van acollir 158. En la mateixa jornada es va fer una gala amb les millors gimnastes del món (Dina i Arina Averina, Linoy Ashram, Alina Harnasko, Ekaterina Selezneva, etc). El conjunt juvenil també va participar, el mes d'octubre, en els Campionats d'Espanya, a Pamplona, on es van classificar 52è d'entre 101 formacions.

L'equip aleví del Club Rítmica Manresa haurà d'actuar dos cops, un amb mans lliures (12 h) i l'altra amb 4 maces i 3 cèrcols (12.45 h). En el seu cas, el conjunt manresà té assegurada una plaça al podi, ja que només tres clubs competeixen en el nivell V/VI: el manresà, l'AE Vilablareix i el Club Rítmica el Vendrell). Les integrants manresanes són Jana Pérez, Berta Sancho, Bruna, Ariadna Ambrós i Rosa Martin.

Com les alevins, les infantils hauran de competir amb dos programes, 10 maces (14.21 h) i mans lliures (15.36 h). El conjunt està format per Ariadna Vergés, Ona Aichun, Queralt Casanoves, Sara Ayala, Miriam Liria i Paula Salido. I les júnior, que seran les primeres en actuar (11.33 h), ho faran amb 4 maces i 2 cintes, amb Maria Ayerbe, Lídia Martín, Jara March, Martina Leiva, Laia Sancho i Neus Calvés. Hi haurà lliurament de premis a les 13 h, 16.30 h i 20.10 h.



Gimnàstica inclusiva

La jornada de la Copa Catalana que se celebrarà diumenge al Nou Congost també acollirà la segona fase en la modalitat de rítmica inclusiva en categoria absoluta. Per tancar la tanda de competicions es disputarà la fase final individual de nivell VII en les categories juvenil, cadet, infantil, aleví, benjamí i prebenjamí. En aquesta modalitat, el Club Rítmica Manresa no hi serà representat per un tema de valors; es prioritza la gimnàstica positiva i es considera que es veu més afavorida per la modalitat de conjunts. Com es diu a la web de l'entitat, «si fallo jo falles tu, i el que jo faig i decideixo afecta l'equip».

El Club Rítmica Manresa es troba en plena expansió i ja compta des de l'escola amb més de 20o nenes practicants, algunes de les quals competeixen en categoria escolar.