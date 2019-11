El Campionat Maqui es clou diumenge amb la Bell Race

La cada vegada més popular Cursa de la Campana, la Bell Race, arriba aquest diumenge a la desena edició i clou la del 2019 del Campionat Maqui. Per tal de celebrar com es mereix el desè aniversari de la Bell Race, des de l'organització s'ha preparat la prova amb un recorregut el més vertical possible abans d'arribar al punt més alt de la muntanya de sal de Sallent, el Cogulló, i fer repicar allà la campana amb ganes.

Els corredors tindran un parell de formats de cursa per escollir, un de 10 km i un altre de més llarg de 15 km i escaig. De tota manera, el traçat final sempre amaga alguna sorpresa i s'hi pot també afegir més quilòmetres de propina que els participants descobriran aquest mateix diumenge.

En aquesta edició es repeteix una part del traçat, però com ja és freqüent hi ha trams nous que no es publiquen i els corredors i les corredores descobriran sorpreses en una cursa que és divertida, ben trencacames i única. Hi haurà unes zones tècniques de baixades i pujades, trams molt relliscosos pel fang (el matí segur que serà humit), trams verticals que tenen cordes per poder ajudar a pujar, d'altres amb rocs i zones boscoses molt tancades on les branques acostumen a fer alguna marca a la pell dels corredors. En definitiva, una gran cloenda per al Campionat Maqui, que ha tingut dues proves anteriors, els Tossals i Castelltallat. En tot cas, hi ha en la Race Bell un seguit d'atractius que la fan única, com córrer en un geoparc i pujar a la muntanya de sal del Cogulló, un fet que no es dona en cap altra cursa d'aquest estil a l'Estat espanyol. També hi són convidats els participants que no busquen la lluita amb el crono, els amants de l'slowrunning.