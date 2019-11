El Manresa visita un històric Sant Andreu que té dubtes

Un històric del futbol català, el Sant Andreu, serà rival del Manresa en un partit corresponent a la catorzena jornada de la lliga de Tercera Divisió, que s'ha de jugar al Narcís Sala (12 h). Els andreuencs sempre surten com a favorits per ocupar una de les places de play-off d'ascens a Segona B, tot i que aquesta temporada han tingut un inici força irregular amb molts empats (4) i tres derrotes, dues de les quals en els dos darrers enfrontaments, a casa amb el Peralada (1-2) i al camp del San Cristóbal (2-0). Aquesta irregularitat ha portat el Sant Andreu a la setena posició amb 22 punts (el seu balanç a casa és de tres triomfs, dos empats i una derrota).

El Manresa, que només va poder sumar un punt en els dos últims partits seguits al Congost (0 a 0 amb el Vilafranca i 0 a 1 amb el líder Hospitalet), necessita els punts per mantenir i fins i tot millorar l'onzena posició que actualment ocupa. Per jugar contra el Sant Andreu, el tècnic Andreu Peralta podrà disposar de tota la plantilla.

El tècnic blanc-i-vermell ha comentat que «el Sant Andreu és rival molt difícil, un equip fet per estar als play-off. En el seu camp, especialment, es fa molt difícil treure coses positives. Es tracta d'un combinat a qui li agrada atacar a través de la pilota, que pressiona molt amunt i que, quan ha de defensar, s'ordena molt ràpidament. Nosaltres hi anem amb molta il·lusió, el Narcís Sala és un estadi històric on volem jugar i fer les coses molt bé per intentar aconseguir els tres punts».