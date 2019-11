El 2.000 Viratges aprova amb nota una edició ambiciosa

A un any de la 60a edició, el Biela Club Manresa va preparar una 59a edició ambiciosa i més extensa del que ha estat darrerament el ral·li estatal més antic dels que encara s'organitzen, un 2.000 Viratges que en l'actualitat puntua pel Campionat de Catalunya. Aquesta competició, ja decidida pel que fa a la primera posició en favor d'Edu Pons i Dani Muntadas, va viure ahir, dissabte, la darrera cursa del calendari d'aquesta especialitat amb una gran espectació en tot el recorregut.

I precisament el pilot de Calaf Edu Pons, el campió català, va ser el clar dominador del ral·li manresà, ja que es va imposar en tots els trams (12); en segona posició va acabar el solsoní Aleix Vila i en la tercera el santjoanenc Jordi Oliva.

Dels trams previstos (Aleny, Hostalnou, la Font (Cardona), Taurons (Navàs), Galera i Puig-reig) només es repetia, en relació a l'any passat, el de Taurons, a la carretera de Súria a Navàs, tot i que alguns recorreguts es repetien d'edicions anteriors. Sigui com sigui, el Biela Club Manresa va augmentar el total de quilòmetres cronometrats (121) i molts d'ells nocturns (la meitat), que era una de les característiques habituals del ral·li manresà. La prova va tenir reagrupaments a Cardona i a Puig-reig, i el parc d'assistència, com en les darreres edicions, a Artés. El divendres al vespre es va fer una presortida simbòlica a Manresa (carrer Abat Oliva), marcada per una intensa pluja. La participació va vorejar el centenar de pilots. En acabar el ral·li, passada la mitja nit, la cerimònia final va tenir lloc al podi instal·lat a la discoteca SevenSeven (abans Silenci).

Al renovat i extens recorregut que va dissenyar el Biela Club Manresa, s'hi va afegir la dificultat d'una climatologia adversa sobretot en la seva arrencada. Els participants es van haver d'enfrontar de bon matí a uns trams humits, freds i amb una persistent i intensa boira. A mida que avançada el dia i sobretot al tram de la Font, a Cardona, el sol ja va acompanyar els participants. En cap cas es va haver de ressenyar cap incident i el ral·li es va poder desen volupar amb total normalitat. Si be d'un bon inici es preveia que la lluita per la victòria seria entre Edu Pons i Albert Orriols (guanyador de la copa d'asfalt), tots els dubtes es va esvair quan el vigatà va començar a tenir problemes al seu Ford Fiesta R5. El binomi Pons-Muntadas per la seva banda, arrencava amb bon peu, marcant un scratx rere l'altre sense oposició.

Amb el flamant campió liderant còmodament la cursa l'atenció es va centrar en la lluita per les posicions d'honor, amb Aleix Vila (Peugeot 106) instal·lat a la segona posició però seguit molt de prop per Jordi Oliva (Peugeot 205). Els dos pilots del Biela Club Manresa es van mostrar molt competitius durant les dues seccions matinals i van mantenir el seu pols a la tarda. En la categoria ral·lisprint (només puntuaven els trams del matí, es mantenia un intens frec a frec entre els dos aspirants al títol, Membrive i Vinagre, que finalitzaven 3r i 4t respectivament, tot i haver penalitzat. La parella guanyadora però fou Casanovas-Ribas, que amb aquest triomf s'asseguraven el títol de la Challenge Focuxtreme.