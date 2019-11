Al Baxi li surt tot creu i no suma

Diu la dita catalana que a un ase magre tot li són mosques. I al Baxi, que es troba en una posició cada cop més delicada a l'ACB, li passa de tot i en els pitjors moments. Ahir, amb un gran esforç dels jugadors, amb un caràcter que els va mantenir per davant del marcador en més de 30 dels 40 minuts de joc, el Manresa va merèixer guanyar al Casademont al Príncipe Felipe. Però el partit es va complicar amb la lesió de Ferrari al peu esquerre en el tercer quart. Més endavant l'alemany Benzing veia la cistella com una piscina i els triples que va clavar van dur al desenllaç de cara o creu. I la gota final que va fer vessar el got, en aquest cas que va condemnar a la derrota, l'afegirien els col·legiats. Els àrbitres, amb el principal Carlos Peruga que, com ja apuntàvem en la prèvia d'aquest diari, és fill de Saragossa i a més té un historial recent no precisament de favors al Manresa, van saber influir en la resolució. No tan sols per les dues antiesportives a Nelson, molt discutible la segona. Amb un 80-79, i ja en el darrer minut, no els va donar la gana de xiular una falta ben clara a Mitrovic sota cistella. S'ha de dir clar, escandalós.

La part bona del partit d'ahir és que l'equip és viu, té ànims i també recursos. Torna Kravish i ara caldrà veure quin és el diagnòstic i el temps de baixa per a Ferrari. L'equip no va poder mantenir un avantatge clar al seu favor, com li va succeir en les pistes del Fuenlabrada i de l'Unet Holon. En tot cas, amb Ferrari a la pista o no, guanyar dissabte a l'UCAM Múrcia es fa més necessari que mai.



Caràcter i davallada final

Era una sortida molt complicada, a la pista de l'equip revelació a l'ACB. El Casademont, tot i que ha baixat de rendiment des de fa dues o tres setmanes, té una plantilla de molta qualitat, àmplia, i que val molts més diners que la del Manresa. A més, el Príncipe Felipe ha estat una pista molt adversa per a l'equip del Bages en les visites de la última dècada.

El mèrit manresà va ser creure que la victòria era possible, i sortir a competir des del principi. Jordan Sakho va fer un gran treball sota les dues cistelles en els primers minuts, i en atac va aprofitar les assistències d'un clarivident Ferrari. Al base, se'l va trobar a faltar quan va rebre uns minuts de descans. David Kravish va tornar a jugar després d'estar absent per lesió durant tres setmanes i, en els seus primers minuts en pista, es va notar que li faltava ritme.

El Baxi es va encallar en atac i va tancar el primer quart que perdia d'un punt (15-14) i va arribar a cedir de set quan tot just s'encetava el segon període (21-14). S'havien fallat fins a 8 llançaments triples, però la mala ratxa la va trencar Magarity amb un parell de cistelles seguides i així es va capgirar el marcador (21-22). Fins a arribar al descans, els del Congost van encertar 5 dels seus 6 triples i la tornada d'un majestuós Sakho es va notar de veritat. El parcial a favor va ser un espectactular 14-35 en només vuit minuts i el Baxi dominava de 14 punts (35-49) a la mitja part.

Benzing va fer dos triples només tornar a la pista i les complicacions per al Baxi van augmentar quan es va lesionar Ferrari amb un 48-52 en el marcador i encara faltaven setze minuts. Nelson va ajudar de base, tot i rebre la primera antiesportiva. Llavors Kravish millorava i el Manresa va tancar el quart amb un 55-65.

L'expulsió de Nelson va arribar amb 63-69 i sis minuts per davant. Benzing va dur el 73-75 i ell mateix va dur el 79-78. En el darrer minut, un Sakho menys fi que al principi i San Miguel van anotar un tir lliure cadascun (80-79). Va ser quan va arribar la falta que no es va assenyalar sobre Mitrovic. Brussino va fer pujar el 82-79 i amb 16 segons de temps Jou va perdre la pilota en la sacada de banda, la sentència.