El galleg Roberto Vieiro i la internacional Mireia Urrutia vencen al Memorial Villaplana

El jove marxador gallec Roberto Vieiro, del CA Santiago, i la catalana Mireia Urrutia han estat els clars vencedors de la tretzena edició del Memorial Enric Villaplana de marxa atlètica, organitzat pel Club Atlètic Manresa al passeig de Pere III. Una matinal atlètica on de nou s'han reunit de nou el mon de la marxa atlètica catalana amb més de cent cinquanta atletes inscrits en les diferents categories establertes amb diferents distàncies a recórrer segon l'edat, en el circuit habitual al centre de la capital del Bages d'un quilòmetre.

Roberto Vieiro (CA Santiago) s'ha imposat amb autoritat en els 5 km, amb un temps de 22'44" per davant de Marc Guerrero (ISS L'Hospitalet) amb 23' 11'' i Mario Viñas (AA Catalunya) amb 23'18''.

En la categoria femenina, la marxadora internacional Mireia Urrutia (CA Canaletes) s'ha endut el triomf absolut amb 24' 13'' per davant de Iria Teijeiro (Hinaco Monzón) amb 24' 52'' i Alèxia Palomero (AA Catalunya) amb 26' 26''. En aquesta ocasió, la principal representant de l'Avinent, Mar Suárez no ha pogut participar en trobar-se en una concentració de la selecció estatal a Sud-Àfrica. El club manresà ha fet tres podis, Guillem Pérez, segon en màster, Oriol Massaneda, tercer en sub-14 i Arnau Rovira, tercer en sub-10.