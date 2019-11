Joc insuficient del Manresa al camp del Sant Andreu (2-0)

El Manresa no ha pogut treure res de positiu de l'històric Narcís Sala en un partit en què en ambdues parts s'ha vist el mateix guió. Primers minuts manresans molt ofensius, però amb el pas del temps els locals es llançaven clarament a l'atac amb molt més encert que no pas els del Bages.

El partit ha començat amb un Manresa atacant i dominant la possessió però amb poca profunditat. En el minut 11, primer xut dels locals, que aturava Pol Busquets sense problemes. La defensa dels d'Andreu Peralta es mostrava sòlida i concentrada. En el minut 13, un llançament de falta directa de Luque s'estavellava contra la barrera local. Tots dos equips ja havien trepitjat l'àrea rival, però sense gaire encert. Era el minut 21 quan el Sant Andreu va disposar d'una ocasió molt bona, però el xut de Juanan sortia a fora massa creuat. Primer avís seriós. Els andreuencs s'havien despertat i atacaven una i una altra vegada la porteria defensada per Pol Busquets. El Manresa, en canvi, s'esperava ordenat i volia aprofitar alguna acció de contracop per poder fer mal a la porteria local. I en el minut 28 arribaria el primer gol de la matinal. Marcava de cap Elhadji amb una rematada imparable. Els manresans havien regalat un servei de banda que va costar un gol.

Davant l'1 a 0, el Manresa intentava reaccionar, i en el minut 320, Biel tenia l'oportunitat d'empatar, però el porter Craviotto (fitxat aquesta mateixa setmana) gua-nyava la partida. Amb el pas dels minuts, el gol manresà no arribava i tampoc no es veien senyals clars que ho pogués aconseguir. Una falta a favor en el minut 43 i executada per Joanet era pràcticament l'última oportunitat de la primera part, tot i que Bernat encara en tindria una altra en el descompte.

A la represa, només començar, una falta a favor dels blanc-i-vermells va ser xutada per Luque i va fer lluir Craviotto, que va enviar la pilota a córner. De mica en mica, els locals tornaven a posar la directa i disposaven d'algunes ocasions, sobretot a la sortida dels córners. Havia entrat Cuello per Luque en el minut 49, en el que era el primer canvi d'Andreu Peralta.

Tots dos equips havien sortit més ofensius i s'ensumava que es mouria el marcador. El que no era clar era a qui beneficiaria. Els manresans eren imprecisos a l'hora de fer l'última passada, però els andreuencs tampoc no estaven del tot encertats. Joel Méndez va substituir David Sánchez (minut 63) i en el córner següent Craviotto va aconseguir controlar la pilota enmig d'un munt de jugadors d'ambdós equips que l'esperaven a l'àrea. En el minut 67, un Pol Busquets molt atent malbaratava un segon gol local que gairebé tothom cantava. Florent refusava un altre gol cantat dels locals en el minut 70 i el Manresa veia com es repetia el guió de la primera part davant l'ofensiva. Els visitants no eren capaços de crear una ocasió clara per poder empatar. I Elhadji, tot sol davant de Pol, Busquets l'enviava a fora fregant el pal esquerre al minut 74. També saltava al camp Dani Ruiz, per substituir Fran Orellana. I el minut 86 David Serrano marcaria el segon, i amb ell s'esfumarien les poques opcions bagenques d'empatar. Al final, derrota per 2 a 0 amb un Sant Andreu que recuperava el camí de la victòria.