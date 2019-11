El Joventut sap aguantar la remuntada del Fuenlabrada

El Joventut continua immers en una bona dinàmica de resultats a la Lliga Endesa, i ahir va obtenir la victòria a la complicada pista del Montakit Fuenlabrada, en un partit que se li va complicar de mala manera en els darrers tres minuts, quan els locals van estar a punt de protagonitzar una nova gran remuntada davant la seva afició.

Els jugadors dirigits per Carles Duran van fer una gran sortida i van obtenir dotze punts de renda en els primers quatre minuts del duel (6-18). A poc a poc, els madrilenys van reaccionar i es van posar a només tres punts gràcies a una cistella de Tomás Bellas (21-24). En el segon quart, els locals van capgirar el marcador amb un triple de Richotti (32-30), i a partir d'aquí es va entrar en una fase d'igualtat que es va trencar en els darrers dos minuts gràcies a un Prepelic molt encertat des de la llarga distància (46-53 a la mitja part de l'enfrontament).

En la segona meitat, els badalonins van saber controlar el marcador, i mai van permetre que el seu rival s'acostés a menys de quatre punts de distància (68-77 al final del tercer quart). En els deu darrers minuts, el Joventut es mantenia davant sense problemes, i quan faltaven poc més de tres minuts guanyaven per dotze (80-92). Semblava que tenien el partit ben encarrilat, però res més lluny de la realitat, ja que el Fuenlabrada no es va donar per vençut i va clavar un parcial de 11-0 que els va permetre posar-se a un sol punt (91-92). Restaven 52 segons, i en aquests tant Prepelic com Zisis no es van posar nerviosos des del tir lliure i van acabar salvant el triomf del seu equip, ja que en la darrera posessió els de Jota Cuspinera van llançar quan ja havia acabat el temps.