El Baxi fitxarà un base per suplir Ferrari, que es perd el final de la primera volta

El cúmul de desgràcies no para per al Baxi Manresa. Es van complir els presagis més pessimistes després de la lesió al peu de Frankie Ferrari que es va fer al tercer quart del matx contra el Casademont Saragossa. El club del Congost va informar ahir que té «trencat el cinquè metatarsià del peu esquerre» i que és una lesió «d'una llarga durada i el mantindrà apartat de l'equip durant un temps. El període de recuperació dependrà de la seva evolució». Cal afegir que ara es valora si és convenient o no la intervenció quirúrgica.

Aquest nou contratemps ha fet que el Bàsquet Manresa ja es posi a treballar en la incorporació, que pot ser el més immediata possible, d'un base per completar un tàndem de directors de joc amb Dani Pérez, que necessita un complement ja que no hi ha cap altre base pur dins la plantilla del Baxi. Dissabte, durant el matx que es va perdre per 86-79 al pavelló Príncipe Felipe, qui va exercir aquest paper va ser un Luke Nelson que va acabar expulsat pels àrbitres en ser castigat amb 2 faltes antiesportives per part dels àrbitres, la segona quan mancaven sis minuts per al final. El Manresa espera trobar un jugador idoni per a les necessitats que té l'equip i que alhora no suposi una despesa excessiva en un curs farcit de canvis i de contractes temporals quan només hem fet 10 jornades de lliga i 6 de Champions. Cal recordar que s'ha renovat per un mes la seva vinculació a Luka Mitrovic (fins al dia 17 de desembre), i Deividas Dulkys, que no va jugar cap minut a Saragossa, el té fins al 15. Pel que fa a Sergi Vidal, també inèdit al partit amb els aragonesos, és el recanvi de Pere Tomàs, encara sense data per poder tornar com és el cas d'Eulis Báez. Aquest cap de setmana no va jugar tampoc Yankuba Sima, amb molèsties musculars a la cama de la qual va tenir una lesió a principi de la temporada.



El temps de baixa de Ferrari

En el millor dels casos, tractant-se d'un trencament, el període absent de Ferrari podria ser d'un mes i mig, amb la qual cosa es perdria tots els 7 partits que queden de la primera volta de la lliga Endesa, més els tres de Champions que hi ha pel mig.

Ahir es recordava el cas de Pau Gasol que en la semifinal del 2006 del mundial del Japó, que finalment Espanya va guanyar, va tenir també una fractura en el cinquè metatarsià del peu esquerre i va haver de passar pel quiròfan. Gasol va estar més de tres mesos de baixa i es va perdre els primers 21 partits dels Grizzlies en la lliga regular de la NBA.

S'espera que en el cas de Ferrari el temps de baixa sigui inferior, tot i que caldrà esperar informacions que siguin més precises. Aquesta és la segona lesió que té Ferrari en la que és la primera temporada com a jugador professional a Europa. En la primera jornada de lliga, després de ser el líder en la victòria davant de l'Unicaja amb 7 triples, va tenir un trencament de l'escafoide del braç esquerre i va estar un mes de baixa. Dels 10 partits de lliga ACB, Frankie Ferrari n'ha disputat 6, amb actuacions molt destacades en els dos que han acabat amb victòries del Manresa: 25 punts en el debut amb l'Unicaja i 28 amb el RETAbet Bilbao amb dues pròrrogues.

L'absència de Ferrari és de pes en arribar a una recta final de primera volta en la qual el Baxi Manresa té una sèrie de partits importants, i el primer dels quals és el de dissabte al Congost, amb l'UCAM Múrcia, un matx que començarà a partir de les 20.30 hores.



El relleu no jugarà a la Champions

El recanvi de Frankie Ferrari podria està disponible per al partit amb els murcians si el Manresa lliga durant les properes hores l'arribada del nou base. Aquest jugador, però, no podrà participar en els partits europeus de la Champions League, almenys els de la primera fase, ja que el Baxi ja ha esgotat els 4 canvis reglamentaris que es poden fer en aquests primers mesos fins a les eliminatòries dels play-off que es juguen a partir del mes de març. Hi entren els quatre primers de cada grup i en l'A el Baxi és tercer amb un 4-2.

Els jugadors que el Manresa ha anat entrant han estat el lesionat Marc Peñarroya, Sergi Vidal, Luka Mitrovic i l'última incorporació, un Luke Nelson que ha arribat cedit del Gran Canària. Al Baxi li queden 8 partits de la fase de grups, però és molt clar que la prioritat continua sent aixecar el vol a l'ACB.



Pedro Martínez, millor que al 2014

En aquest moment, els números del Baxi Manresa, amb 2 victòries en 10 partits disputats a l'ACB, són una mica millors que a la tardor del 2014 quan La Bruixa d'Or, també sota les ordres de Pedro Martínez, tan sols havia aconseguit un triomf. En les 7 jornades següents que van servir per tancar la primera volta, l'equip va afegir tres victòries més, davant del València, l'UCAM i a la pista del Sevilla (ara Betis), curiosament tres equips als quals també s'enfrontarà en les properes setmanes. L'equip es va salvar amb 11 victòries, set en la segona volta, cinc a casa i dues més en desplaçaments.

En el 2016, al final de la primera volta només es van aconseguir dues victòries i es va baixar a la LEB amb cinc al final del campionat.