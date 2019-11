El Callús supera l'Avinyó amb un solitari gol de Pau Sala en el primer quart d'hora (1-0)

El conjunt local, dirigit pel tècnic Enrique Salamanca, va aconseguir sumar la tercera victòria de la temporada, després d'imposar-se per la mínima i en un partit molt equilibrat davant de l'Avinyó. Els jugadors de casa en van tenir prou amb un gol de Pau Sala al minut 17 per administrar l'avantatge fins al xiulet final. L'equip visitant va pressionar en el tram final però sense encert de cara a porteria. En el mateix grup 2 de Quarta Catalana, la Pirinaica va tornar a vèncer, aquest cop per 3-1 davant del Sant Pau, i continua com a líder invicte i en solitari del grup. En el grup 1, el líder Alt Berguedà (amb un partit més) va empatar 3-3 al camp del Puigcerdà i continua primer, seguit de molt de prop del Berga B, que va obtenir una victòria solvent a casa davant del Sant Salvador de Cercs per 3-0.