Chavarria i Vilarasau participaran en el Mundial absolut de trampolí a Tòquio

Els joves gimnastes del Gimnàs Egiba, els bagencs Robert Vilarasau (18 anys) i Marina Chavarria (17 anys) són a Tòquio (Japó) per participar, des de partir de dijous i fins diumenge, en els Campionats del Món de la modalitat de gimnàstica de trampolí en categoria absoluta.

Aquesta competició al Japó és classificatòria per als Jocs Olímpics del proper any (hi ha altres camins). La dificultat per aconseguir una plaça és màxima i més si és té en compte que mai cap gimnasta espanyol ha pogut entrar en unes olimpíades en la modalitat de trampolí (una modalitat que es practica des de fa relativament pocs anys a Espanya i a Catalunya en particular i que és olímpica des del 2.000, a Sídney). Els dos bagencs són ara mateix, malgrat la seva edat, dels especialistes més qualificats del combinat estatal. Des de fa anys entrenen al CAR de Sant Cugat. Ells han competit darrerament, amb bons resultats, en competicions internacionals per edats i ara busquen també unes bones actuacions a nivell absolut, un repte més complicat.

La sallentina Marina Chavarria va aconseguir l'octubre passat el títol estatal absolut i l'any passat va ser tercera en el Mundial per edats a Sant Petersburg fent sincronisme amb la val·lisoletana Érica Sanz. En aquesta especialitat, Chavarria va ser setena a la prova del Món que a l'octubre va tenir lloc a Valladolid. Als Campionats d'Espanya , Robert Vilarasau, que havia aconseguir la millor nota en els preliminars, va tenir una desafortunada caiguda a la final que el va relegar a la cinquena plaça final d'una competició dominada pel madrileny Jorge Martín.