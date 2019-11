Ensopegada momentània del Santpedor a casa (0-2)

En un partit que es va haver de suspendre per una baralla entre els jugadors dels dos conjunts, i que es va estendre també als equips tècnics, el Santpedor va acabar els 60 minuts disputats amb una derrota per 0 gols a 2 davant el Sant Pere Nord. Els dos equips es troben a la cua de la classificació i, per tant, si es confirmés la derrota, suposaria un contratemps important en les aspiracions de l'equip bagenc.

Els dos conjunts van saltar a la gespa del municipal Josep Guardiola amb molta intensitat i això va provocar que el matx fos poc vistós, amb interrupcions pràcticament constants i amb poques aproximacions perilloses per part de les dues bandes. Tot i això, els visitants van ser molt més efectius en les ocasions en què es van apropar a l'àrea contrària i van aconseguir situar-se amb un avantatge còmode abans del temps de descans, gràcies a dues dianes gairebé consecutives de Thioub i Castro.

Després del pas pels vestidors, la dinàmica del matx no va canviar i al Santpedor li va costar generar oportunitats de gol perilloses per reduir el desavantatge. Quan es va arribar al primer quart d'hora dels segons 45 minuts, un cop de peu d'un jugador visitant a un bagenc va desencadenar una forta baralla entre els jugadors i els membres de cada cos tècnic.

A l'espera del que pugui passar si es recupera la mitja hora de joc de partit restant, el Santpedor queda en una situació molt delicada a la classificació, amb tan sols 7 punts sumats en onze jornades, mentre que el Sant Pere Nord se li podria col·locar a només dos punts.