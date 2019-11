La Salle Manresa mana amb solidesa en el derbi (57-66)

La Salle Manresa S. Gol va aconseguir una nova victòria lluny de la seva pista, aquesta vegada a la del Vaillant Asfe de Sant Fruitós de Bages, en un matx entre dos equips de les nostres comarques.

Els jugadors dirigits per Màrius Bonjorn van estar tous en defensa a l'inici. Per la seva banda, els visitants duien la iniciativa del duel, amb un joc ràpid i alegre, movent bé la pilota i trobant llançaments fàcils. Tot això els va permetre obtenir vuit punts de marge al final del primer quart (17-25). En el segon període ambdós equips van cometre diverses errades, i això va afavorir els homes de Toni Mañosas, que van ampliar la distància fins els onze punts a la mitja part de l'enfrontament (24-35).

En la segona meitat, els de Sant Fruitós de Bages van apujar les línies defensives i van ser agressius en atac, traient faltes personals als jugadors rivals. D'aquesta manera, els locals van escurçar la diferència fins als quatre punts amb què es va tancar el tercer quart (41-45). Per tant, tot quedava obert de cara als deu darrers minuts. En aquests, el desencert en el llançament va tornar a aparèixer al pavelló bagenc. Els fruitosencs van passar a fer una defensa zonal, però els lasal·lians la van trencar amb dos triples, anotats per Pau Virós i Nil Martínez. La diferència era de deu punts favorable als visitants, i quan restaven quatre minuts els locals van anar a la desesperada. Van poder recuperar pilotes, però no van saber aprofitar els contraatacs per tornar-se a posar dins el partit. A partir d'aleshores, els manresans van jugar amb més calma i no van tenir excessius problemes per desfer-se d'un dels màxims rivals de la comarca. En la propera jornada de competició, el Vaillant Asfe visitarà el Molins (diumenge a les 19.15 hores), mentre que La Salle Manresa S. Gol rebrà el Pallejà (dissabte a les 19 hores).