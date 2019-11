El Sallent no té efectivitat i deixa escapar una oportunitat amb el Cardedeu (2-1)

El Sallent no va aconseguir puntuar en la seva sortida al camp del Cardedeu. El conjunt sallentí va sortir molt fort a l'inici i va gaudir de les millors ocasions. Els blaugrana no van tenir encert de cara a porteria i els locals ho van aprofitar per desfer l'empat en la seva primera arribada, en una contraatac. A la represa, els locals van aconseguir un gol matiner per ampliar encara més l'avantatge. Els visitants, amb un joc de possessió de la pilota, van topar davant d'un rival molt intens que va desplegar un joc molt directe. En el tram final, el bagenc Uri va retallar distàncies per als sallentins amb el 2-1 i, ja a les acaballes, el mateix Uri i Torres van perdonar l'empat dues vegades.