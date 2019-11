La sequera en atac sentencia el Navàs

El Club Bàsquet Navàs Viscola no va aconseguir un nou triomf al seu pavelló, ja que va caure derrotat en la visita del Centre Catòlic de l'Hospitalet.

El conjunt dirigit per Isidre Suau es va presentar al matx amb les baixes de Pieter Batlló i Roger Tàpies, i el retorn de Rui Santos després de més de nou mesos allunyat de les pistes. Els visitants van sortir més inspirats, tant en atac com en defensa. A més, els van assenyalar més faltes a favor i van anar més vegades a la línia de tirs lliures (deu cops, per dos dels navassencs). Això els va permetre arribar al final del primer quart amb nou punts de renda (12-21). En el segon, els bagencs van augmentar el nivell de joc i van arribar aconseguir a la mitja part de l'enfrontament havent remuntat.

En la segona meitat, els locals van estar molt desencertats en atac i no van anotar la primera cistella fins al minut 6, fet que es va traduir en un parcial de 0-9. Els de l'Hospitalet de Llobregat van tancar el tercer quart amb sis punts de renda (45-51). En els darrers deu minuts la història es va repetir. Els navassencs van estar quatre minuts sense anotar i van encaixar un 0-10 (45-61). A partir d'aleshores, els bagencs no es van rendir en cap moment, però els visitants van saber jugar amb el cap fred i no van patir en cap moment per vèncer. Per acabar-ho d'adobar, un dels millors jugadors locals, David Yuste, va ser eliminat en els últims instants a causa de dues faltes tècniques. En la propera jornada, el Club Bàsquet Navàs Viscola visitarà la complicada pista del Seintosoft Club Natació Tàrrega, dissabte que ve, 30 de novembre, a les sis i cinc minuts de la tarda.