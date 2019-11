El Solsona posa el punt final a la seva bona ratxa i perd contra el Guissona

El Solsona no va aconseguir donar continuïtat a la bona dinàmica que arrossegava després d'estar deu jornades consecutives sense conèixer la derrota.

Els visitants es van veure sorpresos per l'inici del seu rival. En els primers minuts de joc, el Guissona es va avançar en el marcador després d'aprofitar el llançament d'una falta molt llu-nyana que va ser rematada per Florica. Amb el pas del temps, el Solsona es va sobreposar al cop que havia rebut i, a poc a poc, es va convertir en l'equip dominador que portava la iniciativa del partit. Les primeres ocasions dels solsonins no van trigar en aparèixer, però tant la manca d'encert com les bones aturades del porter rival van evitar que l'equip de Joan Coromines i David Andreu aconseguís el gol de l'empat.

A la segona part, el Solsona va sortir a pel partit. Els jugadors blaus van avançar les línies de pressió a la cerca de la igualtat i, en llançar-se a l'atac, van prendre una sèrie de riscos que el Guissona aprofitaria. Pràcticament en la segona aproximació dels locals a la porteria de Barcons, Scarpeta va aprofitar un error defensiu de la defensa solsonina per ampliar a dos la diferència de gols.

En els minuts finals, el Solsona ho va seguir intentant, però a través d'un joc més directe que no va causar l'efecte que buscaven. La defensa del Guissona estava molt ben col·locada i rebutjava tots els desplaçaments que els seus rivals tractaven d'enviar a l'àrea. Tot i la derrota, els solsonins es mantenen en la tercera posició, empatats a punts amb el segon classificat, i buscaran tornar de nou al camí de la victòria en la pròxima jornada davant el Cervera.