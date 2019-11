Bautista, heroi del sisè triomf estatal a la Davis

La primera Copa Davis de Gerard Piqué va concloure de la forma que probablement esperava i desitjava, celebrant-se a Madrid. Podem dir alt i clar que Nadal ha pràcticament regalat aquest torneig a Espanya. El manacorí, número 1 del món segons el rànquing ATP, va anar superant fases del campionat i amb poca ajuda dels seus companys. El dia d'ahir, a la final, va ser l'excepció, ja que en el partit contra el Canadà va poder comptar amb la presència de Roberto Bautista, que aquesta setmana ha viscut la dolorosa mort del seu pare i ahir va poder-li dedicar el primer punt de la final, que va ser gairebé clau per al triomf.



El Canadà no va ser rival

El rival de la selecció estatal en la gran final de la primera edició del nou format de la Copa Davis va ser el Canadà. Tot i que no era ni molt menys un dels candidats per classificar-se per al partit definitiu, el conjunt canadenc ha fet una molt bona Davis i la seva participació a la final era merescuda. Però Bautista i Nadal gairebé no els van donar opcions de guanyar. El rival del castellonenc va ser el jove Félix Auger-Aliassime, que als només 19 anys va lluitar com va poder i fins i tot va forçar el tie-break amb Bautista al primer set. Al segon no va poder fer res per derrotar-lo (7-6, 6-3) i Espanya va sumar el primer punt de la final. El destí va provocar que el desenllaç amb l'enfrontament entre Rafa Nadal i Denis Shapovalov, de 20 anys, sigués similar. Un set amb 6-3 i un tie-break final que va aconseguir guanyar el manacorí.

El camí dels dos canadencs és prometedor, ja que ambdós van guanyar junts fa 4 anys la Copa Davis sub-16, que també es va disputar a Madrid.



Nadal lloa la figura de Bautista



Tot i que a la pista de la Caja Mágica el gran protagonista d'aquesta Copa Davis ha estat Rafa Nadal, amb vuit partits guanyats, el mateix tennista va voler reconèixer la importància que va tenir Bautista en el dia d'ahir i durant tota la setmana. «Jo hauré guanyat vuit partits, però aquí la persona vital ha estat Roberto Bautista», va afegir Nadal. El número 1 del món el va lloar i va assegurar que, per a ell, el castellonenc «és un exemple per a la resta de la meva vida». D'altra banda, Bautista, visiblement emocionat, va afirmar que «els meus pares van fer tot el possible treballant durant tota la seva vida per tal que jo pogués ser tennista».

El castellonenc es troba, probablement, en el seu millor moment professional, ja que és el número 9 del món. Personalment, va saber mostrar fortalesa tot i la mort del seu pare feia pocs dies. A més, la seva mare també va morir recentment, fa un any. Ell i Nadal són els grans noms d'aquesta Copa Davis per a Espanya, que també va tenir algunes ombres, ja que Carreño i Feliciano López no han estat a l'alçada dels seus companys. Marcel Granollers, en dobles, es va veure beneficiat pel rendiment de Nadal.



Millor equip del segle XXI



La selecció estatal va aconseguir ahir la seva sisena enciamera en tota la història. És la cinquena aquest segle, que fa que sigui l'equip que més n'ha guanyat. En la general és el sisè país amb més títols de Copa Davis, només a un d'igualar Suècia. Es podria assolir el 2020, altra vegada a Madrid.