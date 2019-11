Cvetkovic, un vell conegut al lloc de Ferrari

El Baxi Manresa ja té el base que suplirà el lesionat Frankie Ferrari. Es tracta d'un vell conegut del club del Congost, el jugador serbi Aleksandar Cvetkovic, que va estar al Manresa a la temporada 16-17, un jugador de 26 anys que fa 1,88 metres i que coneix molt bé la lliga Endesa. Després d'haver deixat el club del Bages i descendit a la LEB Or el 2017, Cvetkovic va militar en l'Estudiantes i el curs passat, al Breogán de Lugo. Es tracta d'un base que destaca pel seu bon tir exterior, amb alts percentatges en el tir exterior. Anit, el Manresa va confirmar-ne el fitxatge després que fos avançat dues hores abans pel periodista Chema de Lucas.

Pedro Martínez coneix el base Cvetkovic d'una pretemporada que el serbi va fer amb el València quan l'actual entrenador del Baxi era al club de la Fonteta. El debut d'Aleksandar Cvetkovic serà en el partit enfront de l'UCAM Múrcia, dissabte, al Nou Congost.



Vint-i-quatre partits amb l'ICL

En el curs 2016-17, a les ordres del tècnic basc d'Ibon Navarro i amb Lluís Costa com a company en la posició de base, va jugar un total de 24 partits i se'n va perdre uns quants per lesió. El problema el va tenir al genoll esquerre, amb una condropatia que l'ha acompanyat durant la seva carrera però que en les dues últimes temporades, tant a l'Estudiantes com al Breogán, no li ha impedit actuar en gairebé tots els partits de lliga.

La seva mitjana a Manresa va ser de 8 punts (amb una anotació màxima de 20 punts), amb un 36% d'encert en els triples i amb un total de 57 rebots i 26 assistències. Els resultats no van acompanyar el Manresa, que va descendir en guanyar només 5 dels 34 partits de la competició.

En la campanya 2017-18 va passar al Movistar Estudiantes, entrenat per Salva Maldonado. Hi va jugar 29 partits (21 de titular) amb 4,8 punts de mitjana (15 com màxima anotació), amb 37 rebots i 29 assistències. L'Estudiantes sí que es va salvar, però Cvetkovic va canviar d'aires per passar al Cafés Candelas Breogán, que pujava de la LEB, igual que el Manresa. Els seus entrenadors a Lugo van ser Natxo Lezkano i més tard, Tito Díaz en ser destituït el basc. En el conjunt de Lugo, el base serbi va jugar un total de 32 partits, dels quals 25 com a titular i amb una mitjana de 23 minuts en pista. El seu rècord d'anotació amb l'equip gallec va ser de 21 punts davant del Baskonia el 9 de desembre del 2018. El seu encert en triples va tornar a ser considerable, amb el 39,7% gràcies a les 58 cistelles de 146 intents. Va poder agafar un total de 64 rebots i també va repartir 87 assistències, gairebé 3 per partit. En els dos partits davant del Baxi Manresa va tenir actuacions força destacades. El 25 de novembre del 2018, Cvetkovic va ser el millor de l'equip en la derrota per 72-63 al Congost, amb 16 punts (4/5 en triples), en què va donar 5 assistències i va acabar amb un 23 de valoració. En el matx de la segona volta, a Lugo, novament amb una victòria manresana (71-80), va fer 11 punts per al Breogán, amb una sèrie de 3 de 8 des de la línia dels 6,75 metres. L'equip de Lugo va acabar descendint.



Ara jugava a Bòsnia

Aquesta temporada, Cvetkovic es trobava a les files del BC Igokea de Bòsnia, el club d'on va arribar la campanya passada Zubcic al Manresa. Les mitjanes del base allà eren de 21 minuts, 6 punts, 2 rebots i 3,3 assistències. En aquest equip bosni hi havia també fins aquesta setmana Oliver Stevic, un

expivot de l'Andorra, que ha fitxat pel San Pablo de Joan Peñarroya, amb qui havia coincidit en la seva etapa al Principat.

L'arribada de Cvetkovic ha de ser un revulsiu per al Baxi en la seva aspiració de sumar victòries i sortir de la zona de descens. A favor, el serbi té el seu coneixement de la lliga, molt més gran que quan va fer la seva primera aparició al Manresa, amb només 23 anys i amb problemes físics que sembla haver superat.