La Federació Catalana de Motociclisme (FCM) va celebrar la gala del seu 75è aniversari en el marc de la qual va homenatjar tots els pilots catalans campions del món, amb un bon nombre de casa nostra en les diferents especialitats, com ara Marc Coma, Gerard Farrés, Josep Garcia, Toni Bou, Jordi Tarrés, Josep Manzano, els germans Carles i David Checa i Toni Elías.

En el decurs de la gala, presentada pel manresà Cesc Vila, la Federació Catalana de Motociclisme també va retre homenatge a expresidents de l'estament, de clubs que han organitzat proves

mundials, i els esmentats 33 pilots catalans campions del món.

Els convidats a l'acte del 75è aniversari de la FCM, celebrada a l'Hotel W de Barcelona, es van trobar una posada en escena molt particular: una simulació de Gran

Premi amb parc tancat, verificacions administratives, box i graella de sortida. Un dels espais més carismàtics de la gala ha sigut «el mur dels campions», on es van exposar fotografies de tots els pilots catalans campions del món que van ser signades pels seus propis protagonistes. A més d'aquest mur, els assistents a la gala també van poder gaudir d'una exposició de cartells històrics així com d'una col·lecció de motos campiones del món.

En el seu parlament, el president de la Federació Catalana de Motociclisme, Josep Maria Mañé, va agrair la presència i la tasca de tots els pilots, autoritats, expresidents, junta directiva, clubs i voluntaris, «sense els quals la FCM no seria un referent mundial en l'organització de campionats, ni tindria un palmarès tan impressionant, amb més de 120 títols mundials aconseguits per pilots catalans». Diverses institucions, com la Diputació de Barcelona, encapçalada pel diputat delegat d'esports, David Escudé; la UFEC, representada pel seu president, Gerard Esteva; i el secretari general de l'Esport i l'Activitat Física, Gerard Figueras, han volgut retre homenatge a la FCM pel seu 75è aniversari.