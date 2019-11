El Cadí serà a la ronda següent si s'imposa aquest vespre a Hongria

El Cadí la Seu disposa avui de la primera oportunitat de classificar-se per a la propera fase de l'EuroCup femenina. Assolirà la classificació si guanya a la pista de l'Aluinvent Miskolc, en un duel que arrencarà a les 18.30 hores. Una derrota faria que s'hagués d'esperar a l'última jornada, en què les urgellenques visiten un altre conjunt magiar, el Pécs, i el Miskolc visita el líder del grup, el Landes. Ara mateix, les franceses tenen quatre victòries, seguides de Cadí i Miskolc amb dues, i del Pécs, amb cap.

L'equip de la Seu va guanyar en el duel de casa per 94-72, però cal no oblidar el potencial del rival, que es fa fort a la seva pista del Generali Arena. Alguna de les seves jugadores interiors, com Ziomara Morrison i Cyesha Goree, poden fer molt mal, com la seva darrera incorporació, la nord-americana Shatori Walker-Kimbrough.

El Cadí ve de fer un mal partit i de perdre a la pista de l'últim, el Bembibre. L'entrenador, Bernat Canut, va intentar girar full d'aquesta desfeta i va opinar que la del Miskolc «és una pista molt complicada. El viatge és llarg i ens hi espera un equip molt dur, amb jugadores amb molt potencial. Penso que el resultat de l'anada és enganyós i exagerat. Aquest serà un partit més igualat».