La Copa Catalana de quidditch, l'esport de Harry Potter, es viurà a Sant Joan

La sala de plens de l'ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada va acollir la presentació de la Copa Catalana de quidditch, una competició d'un esport singular que arriba a la seva sisena edició i tindrà com a seu el municipi bagenc. Això ha estat gràcies a l'organització dels Bocs Folls, equip de quidditch del poble que va ser subcampió en l'última edició de la competició.

L'edició d'aquest any serà del 6 al 8 de desembre i el guanyador obtindrà un bitllet per a la Copa d'Europa de quidditch (2 i 3 de maig a Gant, Bèlgica). A la presentació hi van assistir l'alcalde de Sant Joan de Vilatorrada, Jordi Solernou; el regidor d'Esports, Adrià Clotet; el capità dels Bocs Folls, Martí Sala; i dos jugadors més de l'equip, Agnès Simón i Pau Pérez, que van mostrar-se optimistes de cara al campionat, ja que es veuen amb possibilitats de guanyar-lo.

Uns 100 esportistes seran a Sant Joan de Vilatorrada per endur-se la Copa Catalunya, repartits en 5 equips. A més dels Bocs Folls, hi participaran els Barcelona Eagles, actuals campions de Catalunya i guanyadors de les cinc edicions anteriors; els Draco Dormiens de Terrassa, els Buckbeak Riders de València i els Nightmare Grims de Tarragona.

A la presentació, els jugadors dels Bocs Folls van explicar la dinàmica del seu esport: «És una barreja entre l'handbol, per la manera d'atacar i de conduir la pilota, i el rugbi, perquè es pot placar», afirmava Pau Pérez. A més, «s'ha de gestionar bé el tema de l'escombra, perquè si et cau, la possessió de la pilota passa al rival i has d'anar amb compte amb els matadors; en aquest sentit, també entra en la barreja el joc tradicional del mataconills».

A més, van destacar la inclusivitat de l'esport. El quidditch és mixt i, de 7 jugadors que hi ha al camp, 6 durant la primera part, un màxim de 4 poden ser del mateix gènere. L'equip santjoanenc va remarcar l'ajuda de l'Ajuntament per tirar endavant la Copa, que es disputarà al camp de futbol municipal de Sant Joan de Vilatorrada. Martí Sala va explicar que «portar la Copa Catalunya al poble era un dels objectius des de la fundació de l'entitat i ara per fi hem tingut tots els tràmits fets per aconseguir-ho».