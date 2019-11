Luis Enrique: «Robert Moreno ha estat deslleial i no vull a ningú així en el meu staff»

El seleccionador nacional de futbol Luis Enrique Martínez s'ha mostrat contundent aquest dimecres i s'ha assenyalat a ell mateix com "l'únic responsable" de que Robert Moreno no estigui en el seu cos tècnic i ha qualificat al seu antic ajudant de "deslleial" i que havia tingut una "ambició desmesurada".

"L'únic responsable que Robert Moreno no estigui en el meu 'staff' sóc jo, no Luis Rubiales, ni Molina ni la RFEF", ha assegurat Luis Enrique en la seva presentació, on ha indicat que "el desencontre entre els dos va tenir lloc el 12 de setembre" .

"Vam tenir una reunió a casa meva, de 20-30 minuts i percebo que ell vol fer d'entrenador a l'Eurocopa i em diu que si jo volia després tornaria a ser el meu segon. El veia venir i m'intento posar en l'altre punt de vista i entenc que li faci il·lusió i que ho vegi com l'oportunitat de la seva vida i per a la qual ha treballat molt ", ha afirmat.

De totes maneres, després de reconèixer que ser "ambiciós és una qualitat a valorar", no li va agradar l'actitud del seu ajudant. "Per a mi és deslleial, jo mai ho faria i no vull a ningú d'aquestes característiques al meu 'staff', l'ambició desmesurada és un gran defecte", ha advertit.