Via lliure o problemes en noranta minuts

El Barça té avui una excel·lent oportunitat per classificar-se per als vuitens de final de la Lliga de Campions i, a més, per fer-ho com a primer de grup. Ho aconseguirà si derrota el Borussia Dortmund al Camp Nou, una empresa que no hauria de ser inabastable per a un conjunt que ha encadenat 31 enfrontaments sense caure al seu estadi. El problema és que els blaugrana són poc fiables enguany. A la Champions han patit molt per empatar a Alemanya, remuntar contra l'Inter i treure quatre punts en els duels davant de l'Slavia. I tot el que no sigui gua-nyar avui pot complicar la vida de cara a l'enfrontament que jugarà d'aquí a quinze dies a Milà.

Perquè ara mateix el Barça té 8 punts, un més que el seu rival d'avui i tres més que l'Inter. Si avui s'ajunta ni que sigui un empat al Camp Nou i una victòria dels italians, els blaugrana quedarien fora de la màxima competició i anirien a la Lliga Europa si en l'última jornada cauen a San Siro i el Dortmund supera l'Slavia, una combinació més que possible.



Valverde, a la defensiva

De cara al partit d'avui, l'alineació del Barça ofereix molts dubtes. El primer, saber si Umtiti podrà actuar com a relleu del sancionat Piqué o pagarà l'esforç de jugar dos partits seguits, després d'haver-ho fet dissabte a Leganés. El segon, qui acompanyarà Busquets i De Jong al centre del camp, si Valverde aposta per la força d'Arturo Vidal o repesca la sobrietat d'Ar-thur, no convocat en el darrer partit. I el tercer, en quin dels dos discutits davanters aposta per acompanyar Messi i Suárez a la punta d'atac, si l'erràtic i confús Dembélé o bé l'inadaptat i poc decisiu Griezmann.

Ahir, l'entrenador del Barça va adoptar l'actitud defensiva dels darrers dies i va demanar que «no ens posem a la vora del precipici quan les coses no hagin sortit com volíem». Va recordar que «hem de millorar, però no cal perdre la perspectiva. Venim de jugar a Leanés i hi hem guanyat. L'any passat també hi va haver crítiques per haver perdut, i en fa dos també, tot i vèncer per 0-3».

Per al tècnic, «cal millorar, però també cal reforçar algunes coses. El partit de l'altre dia tenia molta dificultat i el vam capgirar. L'actitud va ser boníssima». Per a ell, «la millor manera de guanyar és generant moltes ocasions i que el contrari no te'n faci cap. Això és jugar bé. Si tens la pilota, però no tens ocasions, et falta el més important».

De cara al duel d'avui, «tenim una posició d'avantatge ja que guanyant seríem primers de grup. Tenim una oportunitat que volem aprofitar, tenim el nostre públic, som forts a casa i el premi és enorme». Va afegir que «ells se l'han de jugar. Sabem que a nosaltres se'ns exigeix guanyar i de vegades no ho aconseguim» i que «els altres tres del grup es canviarien per tenir la nostra posició».



De Jong no té dubtes

Per la seva banda, el centrecampista Frenkie de Jong va afirmar que «jo em diverteixo» amb el joc de l'equip. «No em penedeixo, en absolut, d'haver fitxat pel Barça. Era un somni i estic content de ser aquí, amb alguns dels millors centrecampistes del món».

Sobre el fet de ser el jugador de camp més utilitzat, darrere de Piqué, «no necessito descansar. Em trobo bé». Va afegir que «sabem que podem millorar i hem parlat, entrenat i treballat molt per aconseguir-ho, però tampoc no estem jugant tan malament com la gent es pensa o diu». A més, va recordar que «som primers en un dels grups més difícils» del torneig.