Primer lloc segellat amb un llacet groc

El Barça és a vuitens de final de la Lliga de Campions per tretzè any seguit i per 21è en total com a primer de grup. Tot i que això no serveix per guanyar títols, dona idea de la regularitat de l'equip en les fases inicials a Europa. Segurament per això l'afició és exigent. Està acostumada a manar, ni que sigui en grups que, com tothom va dir abans del sorteig, era molt complicat. També segurament per això, quan Valverde diu a les prèvies que aquí «se'ns exigeix una exhibició cada dia» és cert. Però va amb el fet de jugar al Barça. No s'hi val amb una bona estona i posar-se a pasturar, com ahir a la segona part.

El Dortmund, en crisi profundíssima, va permetre al Barça tenir-ne prou amb les accions de Messi per guanyar caminant. Va ser una classificació no regalada, però sí segellada amb llacet groc, la de la camiseta dels renans, que no pot portar a engany: fa falta més per vèncer, sense anar més lluny, rivals com l'Atlètic de Madrid aquest diumenge. I no es podrà fer caminant.

La novetat de l'onze del Barça va ser Rakitic. El croat ha passat de proscrit a recurs de luxe, i encara més ho serà diumenge, ja que Busquets no podrà jugar al Wanda Metropolitano per sanció. A més, Valverde va apostar per Dembélé, que s'enfrontava per primer cop a l'equip del qual va saltar al Camp Nou. I els primers minuts van tenir el primer de protagonista. En l'única arribada amb cara i ulls del Dortmund a les proximitats de Ter Stegen, una errada en la passada del balcànic va suposar un contraatac i que Ter Stegen, primer, i Umtiti, després, evitessin el gol de Schulz.



Domini, lesió i gols

Va ser un miratge. Un Dortmund molt condicionat per la seva mala dinàmica de resultats va anar cap enrere i va permetre que el Barça, sense haver de pressionar gens, tingués la pilota. Rakitic va avisar abans que Messi disposés d'una falta a la frontal de l'àrea que va avortar Busquets, que no va apartar-se a temps de la barrera. Es veia que la cobertura alemanya no era de garanties i va estar a punt d'ensorrar-se en la primera combinació entre Messi i Suárez, però un fora de joc va invalidar el gol de l'uruguaià. Era el preludi de l'allau.

Abans, però, la mala notícia habitual amb Dembélé. El francès va haver de deixar el camp en caure malament a l'hora d'intentar rematar a dins de l'àrea. Va entrar Griezmann al seu lloc i tres minuts després va arribar el primer gol. Una bona combinació va acabar amb la pilota a la frontal de l'àrea per a Messi. Quan semblava que remataria, va veure entrar Suárez en velocitat, li va cedir la pilota, va trencar el fora de joc per un taló de Piszczek i va superar el venut Bürki.

Encara va avisar novament Messi en una acció marca de la casa que va rebutjar el porter suís i després Griezmann, que no va arribar a una paret i va caure a l'àrea. La rereguarda visitant era un flam i, en una altra pilota perduda, Messi va combinar amb Suárez i aquest li va tornar perquè l'argentí marqués de xut creuat, que va entrar enganxat al pal. Fins al descans, amb tot encarrilat, poca cosa més que no fos un intent de vaselina de Suárez i un xut inofensiu d'Achraf als núvols.



Salvar el soldat francès

En la segona part, els jugadors del Barça, principalment els davanters, tenien una sola missió: que Griezmann marqués. I van estar a punt d'aconseguir-ho en la primera jugada, quan un desajustament del Dortmund va acabar amb la pilota a peus del gal, que va xutar als peus de Bürki amb tot a favor.

Va ser un moment d'exaltació de l'atac que no va durar. La pressió del Barça ja no existia i la segona meitat va ser de domini d'un Dortmund que va poder escurçar distàncies en una rematada de Brandt que va veure la primera gran aturada de Ter Stegen.

Però els atacs del Dortmund es van aturar aquí. El Barça sabia que només amb dos gols de diferència encara podia patir i Messi va agafar el control de les operacions. Tot i veure una targeta groga per simular un penal de part del particular col·legiat francès Turpin, primer va rematar a fora una centrada de Sergi Roberto i després va fer realitat la seva voluntat. Així, va recollir una pilota robada per Rakitic a Witsel, va conduir i va veure Griezmann a l'esquerra. El francès va guanyar en cursa Piszczek i va superar el porter amb un xut creuat.

Malgrat que Messi va estavellar una falta a la creueta, els darrers minuts van ser de relaxació. Massa relaxació. L'anglès Sancho, que n0 s'entén com va arrencar des de la banqueta, va anotar el gol de l'honor en una jugada de classe, amb xafada de pilota davant de Junior i xut fortíssim al primer pal. I poc després, va posar a prova Ter Stegen amb un altre tret, des de la frontal de l'àrea, que el porter de Mönchengladbach, la terra de l'altre Borussia, va enviar al travesser. Ter Stegen, vital en el partit de Dortmund, va tornar a aparèixer ahir quan el partit es podia haver complicat. El triomf de l'Inter per 1-3 a Praga ja no importa al Barça, que podrà viatjar a San Siro a complir el tràmit mentre italians i alemanys es barallen pel segon lloc.