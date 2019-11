Les Comes obre les portes a l'EnduRoc, la gran festa de dos dies de l'enduro

Demà i diumenge se celebrarà a la finca de les Comes la desena edició de l'EnduRoc, la gran festa de final de cada temporada de l'enduro, que ja té confirmada la presència de 600 participants. Hi haurà les marques destacades del sector com són KTM, Husqvarna, Honda, Beta i Sherco. I entre els pilots de més anomenada hi ha confirmada l'assistència de dos campions del món d'enduro, el pilot surienc Josep Garcia i Ivan Cervantes, així com la de Carles Checa, l'expilot fruitosenc que va ser campió del món en modalitat de Superbikes.

L'organització informa que els pilots que encara no hagin fet la seva inscripció la podran tramitar demà mateix abans de les 10 del matí. L'EnduRoc arribarà al desè aniversari i dissabte és previst fer un homenatge als participants que hagin estat presents en les 10 edicions de la trobada.

Demà es farà la volta de reconeixement i també es fixa l'ordre classificatori de les proves de l'endemà. També tindrà lloc la cursa de categoria infantil amb el seu propi lliurament de premis i es cor-rerà el tram Superpole, que tindrà el seu lliurament de guardons particular.

Diumenge es donarà la sortida a la cursa EnduRoc. Els primers que es veuran les cares seran els pilots professionals en el marc de la cursa sènior-júnior. Tot seguit serà el torn de la categoria Amics, que és la més multitudinària de totes. En acabar la jornada es farà el lliurament de premis a tots els guanyadors, una cerimònia en la qual es donaran trofeus als cinc primers classificats de cadascuna de les 20 categories diferents que té la cita de les Comes.

Com és habitual, la prova té un recorregut d'aproximadament 40 km.. Es tracta d'un format molt atractiu i apte per a tots els nivells. A més, hi ha un recorregut que és adaptat per als més pilots més petits, a partir dels 6 anys.