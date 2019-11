L'Espanyol aprofita el temps de descompte per ser primer

L'Espanyol va estar a punt de no poder assegurar el primer lloc del seu grup i de veure com es trencava la ratxa d'imbatibilitat a Europa, que fins ahir era de 25 partits sense perdre, però Sergi Darder ho va arreglar tot. El mallorquí va sortir amb 1-1 al marcador i va tenir temps de veure com el Ferencvaros s'avançava i de marcar, de cap i a centrada de l'esparreguerí Pipa, el gol que permet a l'equip de Machín oblidar la competició continental fins al proper febrer.

Els blanc-i-blaus van alinear ahir l'esmentat Pipa i el manresà Lluís López. A més, a la segona part va entrar el marroquí Ezzarfani, exjugador del Martorell, que va tenir temps de ser amonestat i tot. El Ferencvaros, que s'hauria situat segon en cas de guanyar i que ara haurà de vèncer al camp del Ludogorets per passar ronda, es va avançar amb una rematada de Siger. Poc després, però, Melendo va igualar amb rebot inclòs a centrada de Pipa.

El partit semblava controlat a la represa fins que Calero va cometre un penal dels que no s'haurien de xiular a Boli, però Diego López va evitar el gol d'Isael. Els magiars van pressionar i es van avançar gràcies a un catedralici penal d'Iturraspe al mateix Isael que va transformar Skvarka. En el descompte hi va haver temps per A l'expulsió de Civic i per al gol de Darder, que ho va arreglar tot.



El Getafe no ho resol encara

Pel que fa als altres equips espa-nyols, el Getafe va guanyar per 0-1 al camp del Trabzonspor, amb gol de Mata, i ara en té prou empatant a casa contra el Krasnodar el darrer dia per passar a setzens. En l'altre partit, el Sevilla tenia un duel intranscendent contra el Qarabag, que va guanyar per 2-0, amb gols de Bryan Gil i Dabbour.