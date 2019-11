La plaga de lesions, el drama del Baxi

Com en cap altra temporada, les lesions estan castigant el Baxi Manresa i influint directament en la seva trajectòria. Des de l'inici de la pretemporada i fins a la lesió greu de Frankie Ferrari, la plantilla de Pedro Martínez no ha deixat cada setmana de tenir incidències que han suposat greus inconvenients en el dia a dia de l'equip, que, en la lliga ACB, només ha aconseguit 2 victòries en 10 partits. Una altra qüestió que va desequilibrar el Manresa, que demà té una cita vital davant de l'UCAM Múrcia en la qual farà el seu debut Aleksandar Cvetkovic, va ser la situació de Jordan Davis i el seu passaport d'Azerbaidjan no autoritzat; finalment Davis ha quedat desvinculat i està jugant en el Rasta Vechta alemany.

En l'inici de lliga, el Baxi ha tingut tres operacions: dues de Ferrari i la tercera intervenció ha estat la del júnior Marc Peñarroya. En la temporada passada, en els primers mesos de la lliga els dos jugadors que van ser operats van ser el vinculat Paco del Águila i Marko Lukovic. Va ser a final de desembre que es va desvincular un Justin Doellman amb unes molèsties a l'esquena que no va superar i Gintvainis va deixar el club l'abril, poc abans d'operar-se l'espatlla. Al maig, en la recta final de la lliga regular, es van lesionar Erik Murphy i Toolson, que ja no van participar en els darrers partits ni en el play-off davant el Reial Madrid.



De Toolson a Ferrari

Precisament, la lesió a l'esquena de Ryan Tolson va ser el primer dels problemes físics que havia de gestionar el Baxi 2019-20, el que era una herència del curs passat. La recuperació va ser lenta, i el jugador no va poder debutar fins a mitjan mes d'octubre i es va perdre els quatre primers partits de la lliga Endesa del Manresa, dos al Congost i dos a fora.

En la pretemporada, Kravish va tenir una sobrecàrrega i també un trencament nasal però va arribar en condicions a l'inici oficial de la temporada. Se' l va perdre el pivot gironí Yankuba Sima i, de seguida, en la primera jornada i després d'un partidàs contra l'Unicaja, va arribar el trencament d'escafoide i el mes de baixa per al base rookie Frankie Ferrari.

Fins i tot un fitxatge temporal, en aquest cas el de Luka Mitrovic, va haver de superar molèsties a l'esquena que el van tenir durant unes setmanes sense jugar. I, poc abans de la tornada de Ferrari, el júnior Peñarroya es va trencar en un partit de la Champions al Nou Congost. Era el dia 23 d'octubre. Quan semblava que el panorama es tranquil·litzava, la victòria del 2 de novembre sobre el Bilbao va deixar dos lesionats més. Un va ser David Kravish, amb l'esquinç del turmell, que el va apartar durant 3 setmanes de l'equip. L'altre, de més consideració, era Pere Tomàs, amb una fractura del bessó intern que el té fora de les pistes i sense data de reaparició.

Ha estat un novembre amarg per les lesions, amb un Eulis Báez amb un edema ossi i fractura al genoll esquerre en la vigília del partit de Fuenlanrada i tampoc no té data determinada per tornar a jugar. Dies després, Yankuba Sima tenia una sobrecàrrega en la mateix cama lesionada en la pretemporada i no va jugar en el darrer partit a Saragossa, fatídic per a Frankie Ferrari a causa del trencament del cinquè metatarsià del peu esquerre. La plaga de lesions fa tres mesos que dura; cal veure si tindrà per fi aturador o conti