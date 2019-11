El Manresa necessita retrobar-se amb la victòria a casa contra el Banyoles

Miguel Ángel Luque no podrà jugar per acumulació de targetes

Miguel Ángel Luque no podrà jugar per acumulació de targetes ARXIu/JORDI BIEL

El bon inici de lliga a la Tercera Divisió del CE Manresa, és dotzè amb 18 punts, hauria pogut ser encara millor si en els seus partits al Nou Estadi hagués pogut sumar més de 3 en 3. L'última victòria que han aconseguit els jugadors dirigits per Andreu Peralta va ser el dia 3 de novembre, a Terrassa, al camp del San Cristóbal, on van vèncer per un contundent 1-4. Però, al Congost, no hi guanyen des de la sisena jornada, del 29 de setembre, quan van derrotar pel resultat de 2-0 el Castelldefels.

Davant del Banyoles, onzè amb 21 punts, just davant del Centre d'Esports Manresa, els de Peralta miraran de trencar la seva sèrie de partits a casa sense guanyar, amb tres empats i una derrota davant del líder: 2-2 contra la Pobla de Mafumet, 1-1 davant el Peralada, 0-0 amb el Vilafranca i 0-1 enfront de l'Hospitalet. Diumenge passat, els manresans van cedir amb el Sant Andreu (2-0) al Narcís Sala.

Per al partit de demà al migdia (12 hores), Peralta té les baixes per sanció de Miguel Ángel Luque i David Sánchez, en ambdós casos per acumulació de targetes grogues. El balanç del Banyoles com a visitant és d'una victòria, tres empats i tres derrotes. Andreu Peralta opina sobre l'adversari de demà que «és un equip perillós i que ve amb una dinàmica força positiva. És un dels equips revelació. Després d'un inici de temporada amb molts dubtes, només han perdut dos dels últims deu partits. Quan es posa davant, sap aguantar bé el resultat. Hem d'intentar mostrar la nostra millor imatge i que no s'escapi cap més punt del Congost».

El Manresa i el Banyoles s'han enfrontat 21 vegades en el terreny de joc bagenc, amb un balanç de 9 victòries locals, 7 empats i 5 triomfs forasters. El 27 de maig del 2018, a la Primera Catalana, hi va haver triomf manresà per 1-0.