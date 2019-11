Sense Nelson abans d'una altra batalla

Una setmana neta i sense partits no ha foragitat la malastrugança del Nou Congost. Ahir, en l'entrenament matinal, es va lesionar un altre element de la castigada formació de Pedro Martínez. Luke Nelson, el penúltim d'arribar, sembla que no podrà disputar aquest vespre el transcendental partit contra l'UCAM Múrcia, que hauria de servir per evitar que els bagencs quedin gaire desconnectats de la zona de salvació. Ara mateix, tant ells com el Betis tenen dos triomfs, a un de l'Estudiantes i a dos d'un nombrós grup on hi ha el rival d'aquesta nit.

Per afrontar el partit, els locals tindran l'enèsima incorporació de la temporada. Aleksandar Cvetkovic és una cara coneguda de fa tres temporades i no hauria de tenir problemes d'acoblament. Amb Eulis Báez, Pere Tomàs i Frankie Ferrari lesionats, caldrà veure si Yankuba Sima es troba suficientment recuperat de les dificultats que no li van permetre viatjar a Saragossa, i el Baxi presenta un elenc de dotze homes capacitat per plantar cara a un adversari rocós.



Fixar-se en un mateix

Segurament contrariat per la lesió que s'acabava de produir en l'entrenament, la compareixença de Pedro Martínez va ser la més curta de la temporada. En els tres minuts en què va parlar va lamentar que estiguin «de pega, és evident. Tenim moltes incidències físiques, però és el que hi ha. Ara mateix no tinc clar qui tindrem demà, perquè hi ha algú [que després es va saber que era Nelson] que després d'aquest entrenament és dubte i a veure com evoluciona. Tenim molts problemes i és una dificultat,i ens agradaria que les coses fossin diferents».

Una de les novetats d'aquesta nit serà la tornada de Cvetkovic. L'entrenador barceloní va explicar que «coneix la lliga i la seva adaptació pot ser relativament ràpida comparat amb un altre que arribi aquí i, entre que s'assabenta de tot i no se n'assabenta, va passant més temps. L'hem vist bé i esperem que ens pugui ajudar d'una manera immediata»,

Respecte de l'UCAM, no va voler dir gran cosa perquè «hem de preocupar-nos de nosaltres i estar centrats en el nostre joc. És obvi que ells són un molt bon equip. Tenen dos jugadors com Booker i Eddie, que estadísticament són molt destacats, amb capacitat anotadora, però disposen d'un conjunt molt físic i estan molt concentrats».

Sí que va agrair haver disposat d'una setmana sense competició europea, ja que «ha estat bastant bona quant a treball, hem practicat coses que abans no podíem fer i hem polit detalls del joc amb més temps per fer-ho. Estem encantats d'haver tingut aquesta setmana i d'haver-la aprofitat». El resultat, avui.