El Barça visita el Wanda amb dubtes i amb la pressió per seguir primer

La quinzena jornada de la Lliga proposa una ineludible prova de foc per al FC Barcelona i l'Atlètic de Madrid a l'estadi del Wanda Metropolitano (21.00h), també per l'estabilitat i contra la pressió del triomf d'ahir del Reial Madrid al camp de l'Alabès. El conjunt blaugrana visita un estadi en el qual sempre ha repetit el mateix resultat: dos empats a un. A més, l'equip de Valverde, no perd contra l'equip blanc-i-vermell a la Lliga des del 14 de febrer del 2010. Més enllà dels antecedents, el Barça aterra a Madrid en un moment de dubtes en el seu joc, especialment com a visitant, en què aquesta temporada acumula un balanç de tres derrotes, un empat i tres victòries a la Lliga.

En el darrer partit de la Lliga de Campions, el tècnic blaugrana va perdre a Ousmane Dembélé, que estarà deu setmanes de baixa per una lesió muscular al bíceps femoral de la cuixa dreta, però va recuperar una versió més reconeixible de Griezmann, pendent aquest diumenge de la rebuda que li prepara la que va ser la seva afició durant els últims cinc cursos. En el primer tram de temporada, el joc del francès s'ha assemblat al de l'equip. Discret i incòmode a l'esquerra, l'exdavanter matalasser no ha trobat el seu lloc a la gespa. Però contra el Dortmund va connectar, a la fi, amb Leo Messi, que li va servir en safata el tercer gol. L'argentí segueix sent el far ofensiu del Barça al costat de Suárez. Messi li ha marcat 29 gols a l'Atlètic; Suárez, set.

Més dubtes té Valverde al mig del camp. Sense Busquets, sancionat, Rakitic, titular contra el Borussia, es perfila com un dels acompanyants de Frenkie de Jong. Arthur, que encadena dues trobades sense jugar, es disputa la titularitat amb el xilè Arturo Vidal. En els laterals, Sergi Roberto i Junior Firpo presumiblement supliran els lesionats Jordi Alba i Nelson Semedo.

El tècnic blaugrana Ernesto Valverde va deixar molt clar en roda de premsa què espera de l'enfrontament davant del conjunt dirigit per Diego Simeone: «Als dos partits anteriors ens van avançar i ens va tocar remuntar. Són dos partits que han seguit un patró molt similar, en què nosaltres hem portat la iniciativa, però ells, quan ens han atacat, ens han fet mal, i és possible que sigui així, o que hi pugui haver alguna modificació. És un equip amb les línies defensives molt sòlides i quan ataca ho fa bé, amb fortalesa i amb jugadors determinants. Ho estem veient també a la Champions, l'altre dia van fer un bon partit a Torí. Serà un partit atractiu, com ho és sempre».