L'Igualada s'estavella contra la inspiració del porter Sergio

Immerescuda derrota de l'Igualada de Mohamed El Yaagoubi. L'equip igualadí va competir de tu a tu contra el segon classificat de Tercera Divisió, el Granollers, i va disposar de nou clares ocasions de gol. L'exhibició del millor porter de la categoria, el visitant Sergio Fernández, va impedir als anoiencs puntuar.

Els blaus van oferir un recital de joc els primers vint minuts. El tècnic del Granollers, José Manuel Solivelles, fidel a la seva filosofia, va optar per cedir la iniciativa als igualadins, i aquests, liderats per Òscar García i Joel Solà els van alliçonar sobre com jugar a l'atac. Sergio va conjurar un mà a mà amb Joel Solà (min 5) i, dos minuts després, es va lluir per desviar un xut del mateix jugador.

El domini local es va mantenir durant la resta del primer període, però sense aclaparar l'oponent. Òscar García i Marc Gulías, ambdós al minut 34, van topar, altra vegada, amb la inspiració de Sergio. En contraposició, els vallesans van transformar la seva segona ocasió, una inesperada rematada llunyana de Morales.

Durant els primers minuts de la represa Besonias (min 46), Joan Gual (min 48), Fortuny (min 53), Albert Ruiz (min 54) i altra vegada Besonias (min 54) van poder sentenciar, però Albert Alfonso ho va impedir. Èric González (min 61) va estavellar al travesser un xut que mereixia ser gol i Santi Triguero (minuts 86 i 89) va poder empatar. La seva primera rematada va fregar la creueta i la segona va permetre a Sergio Fernández arrodonir la seva actuació.