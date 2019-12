Magari-three canvia tot un rumb

El triple de William Magarity serà històric depèn de com vagi la temporada. El tir de tres punts del suec des de la cantonada va capgirar un partit que el Baxi semblava destinat a perdre des de la prèvia i que s'havia posat molt difícil al tercer quart. Amb el 42-58 tot semblava perdut. Però d'alguna cosa s'han de notar els dinou jugadors que ja ha fet actuar Pedro Martínez. Tots poden aportar i ahir dos secundaris com Dulkys i Mitrovic van aixecar el partit, Toolson el va posar amb possibilitats i Magarity, obscur durant els quaranta minuts, el va rematar. 37 punts en els darrers deu minuts que han de fer creure en l'equip.

El primer quart d'ahir va servir per demostrar que el físic té molt a veure en el bàsquet modern. I el de l'UCAM és poderós. Els murcians disposen d'una bateria de jugadors molt difícils de superar en l'un contra un i davant dels quals cal estar encertat. Si hi afegim baixes de jugadors de característiques semblants a la banda local com Sima o Nelson, aquesta confirmada ahir al matí després que Regió7 ja ho hagués avançat divendres, tenim que el bon rebot defensiu i la intensitat correcta del Baxi va provocar l'empat a 17 al primer descans.

Abans, un parell de reflexions. La primera, un final de possessió dels propietaris de la pista en la primera acció del dual quan el rellotge marcava 9.44 per al final del primer quart. Per tant, setze segons de possessió gastats, no 24. Ningú de la taula ni tants àrbitres, amb tantes pantalles, se'n van adonar. La segona, una antiesportiva de llibre de Toolson que va quedar en falta rasa. Després, al segon quart, una falta d'Edu Durán sobre el mateix nord-americà sense que s'hagués servit de banda també es va quedar en falta i prou. Tot això sense comptar el recital de tècniques i antiesportives de la represa. És lamentable que no hi hagi cap tipus de criteri en aquestes accions i que el bàsquet es torni cada dia que passa més confús.



Encara poc càstig al poc encert

El segon període va ser dolent per a un Manresa que només va gastar quatre faltes en els primers vint minuts. Massa poc contra un rival molt intens. El desencert en el tir de tres punts també era sagnant. 1 encert de 12 tirs per al Baxi contra els sis triples anotats per l'UCAM. Així, entre Booker, Cate i Radoncic van provocar que el seu equip adquirís deu punts d'avantatge per primer cop (33-43, a poc més d'un minut per al descans). Per sort, un 2+1 de Toolson escurçava la diferència a set (36-43), però la sensació era que el Baxi no estava trobant la manera de poder competir amb garanties.

I les coses encara van anar pitjor en un tercer quart sense tensió. L'UCAM portava el partit al seu ter-reny i els tirs del Baxi no entraven. Dani Pérez, que fa dies que no la fica ni en una piscina, era el representant de l'1 de 16 que va acumular el seu equip. Així, els murcians van arribar a guanyar de setze (42-58) davant de xiulets tímids.



Els secundaris ho aixequen

Però aleshores va entrar un triple de Dulkys i va semblar que tot canviava. Mitrovic es va barallar amb Rojas i va anar traient punts. La diferència era de deu al darrer descans i la gent creia en la remuntada.

Enmig de tècniques, antiesportives i un partit que s'allargava, va sorgir un Toolson imperial per anotar tirs lliures un darrere l'altre i, sobretot, un triple que empatava a noranta a 40 segons després d'una gran acció de pissarra. L'últim cop el va donar un Cate imparable amb 27 punts. El romanès, que ja castigava el Manresa a la LEB amb el Prat, va posar el 90-92, però el triple de Magarity va fer justícia i la força del Congost va impulsar cap a fora l'últim ganxo de l'estrella visitant d'ahir.