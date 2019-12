El Manresa reacciona a temps i s'imposa al Banyoles (2-1)

El Manresa ha arribat a temps. Uns molt bons darrers vint minuts han estat suficients per capgirar un 0 a 1 desfavorable, en un partit que estava sent gris dels manresans davant el Banyoles. Els gironins havien aprofitat la seva única aproximació amb perill a la porteria defensada per Pol Busquets per avançar-se en el marcador a l'inici de la represa (min 49).

La primera part ha passat sense pena ni glòria, amb poc perill a les dues àrees i amb el 0 a 0 inicial, els dos equips han anat als vestidors per preparar la segona part.

A la represa, els banyolins han capgirar molt aviat el signe de l'enfrontament. Una passada llarga de Moha ha estat aprofitada per Adrià Casanova per presentar-se sol davant Pol Busquets i anotar el 0 a 1. Amb el marcador desfavorable, el Manresa ha passat per uns minuts delicats. Poc a poc, el Manresa s'ha anar refent sobretot a partir del canvi de dibuix tàctic i de l'entrada al terreny de joc de Biel Rodríguez, que acabaria sent providencial.

Al minut 72, l'esmentat Biel Rodríguez ha desbordat per la banda esquerra i un cop dins de l'àrea, molt a prop de la ratlla de fons ha estat atropellat pel jugador del Banyoles Quimo. El col·legiat tarragoní Joel Luceño no ha dubtar en assenyalar el corresponent penal que Walter Fernández s'ha encarregat de convertir en el gol de l'empat.

Semblava que el repartiment de punts era el mal menor per al Manresa, però ha tingut ambició per guanyar. El gol de la victòria ha arribat a les acaballes del matx, al minut 83, quan Dani Ruiz s'ha anticipat, amb el cap, a totes els defensors visitants per enviar al fons de la xarxa una centrada de Joel Méndez en un llançament en curt de córner.