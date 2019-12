Melania Sorroche deixa KO la seva rival i reté el títol europeu de pes gall

La vilomarenca Melania Sorroche ha conservat el cinturó de campiona europea del pes gall de l'EBU en batre, aquesta matinada al pavelló de la Vall d'Hebron de Barcelona, l'aspirant Violeta González per KO en el vuitè assalt d'un combat que estava programat a deu. La vetllada, organitzada per Prada Gallego Promociones sota el títol "Ni un pas enrere" (Ni un paso atrás), va esgotar les entrades i comptava amb altres combats masculins amb títols en joc.

Sooroche, de 29 anys i coneguda com la Chony, s'enfrontava a González que té 37 anys, actual campiona d'Espanya, asturiana i resident al País Basc. La bagenca va sortir decidida a imposar la seva superioritat però no seria fins el vuitè assalt quan el desgast sobre la seva rival es va concretar. González va caure una primera vegada i va rebre un compte de protecció per part de l'àrbitre. Va continuar però un crotxet de Sorroche a la cara de l'asturiana, poc després, la va fer caure de nou a la lona i ja va ser el final del combat. Aquesta és la setzena victoria en la carrera professional de Sorroche, la cinquena per KO, a més de dos nuls i dues derrotes. Era la segona vegada que aquestes dues púgils s'enfrontaven i en el 2017 també es va imposar la Chony. Les dues úniques derrotes que ha encaixat fins ara González han estat precisament davant Sorroche, els altres set combats els ha guanyat, quatre d'ells per KO.

Melania Sorroche va assolir el títol de campiona d'Europa l'any 2018 en batre la canària Davinia Pérez. Uns mesos abans s'havia enfrontat a Ashley Brace, a Gal·les, i els jutges la van proclamar vencedora en primera instància. Però va ser un triomf efímer, ja que només uns pocs minuts després li van notificar que hi havia hagut un error i que el resultat del combat era un nul que permetia a Brace mantener el títol.

Després d'haver-se confirmat novament com a campiona continental, el rànquing de la boxadora del Pont de Vilomara puja i se situa entre les primeres del món. El seu objectiu prioritari per al 2020 és aspirar a un dels títols mundials, hi ha quatre federacions diferents. Cal recordar que l'any 2016, a Veneçuela, ja va combatre per al mundial del pes gall de la WBA, que va perdre amb la boxadora local Mayerlin Rivas, en una decisió que va ser molt discutida ja que, per mèrits sobre el ring, Sorroche hauria merescut ser la vencedora.