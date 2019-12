El València s'endú un disputat derbi davant del Vila-real (2-1)

El València va guanyar el seu enfrontament davant del Vila-real (2-1) després d'un derbi molt anivellat. El conjunt groguet va desaprofitar un penal al minut 15 quan Gerard Moreno va errar la pena màxima davant de Cillessen. A la represa Rodrigo va marcar un gol matiner per als locals però els visitants van reaccionar ràpid i Zambo Anguissa va empatar. A mitja segona meitat el jove Ferran Torres va marcar el gol de la victòria valencianista. La Reial Societat va golejar a casa contra un fluix Eibar (4-1). Le Normand, Oyarzabal, Willian José i Odegaar van ser els golejadors locals mentre que Diop va marcar el solitari gol visitant. El Mallorca va perdre a casa per la mínima davant d'un Betis (1-2) que va saber aprofitar les seves oportunitats per vèncer.