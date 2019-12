El Berga s'allunya del descens amb una victòria valuosa contra el Calaf (2-1)

El Berga torna al camí de la victòria després d'estar tres jornades consecutives en les quals no havia aconseguit sumar cap punt. L'equip de Joan Prat va trencar la mala dinàmica que arrossegava amb una bona actuació col·lectiva davant d'un rival complicat com és el Calaf. Els locals es van sentir força còmodes al llarg del partit, tot i que els rivals intentaven fer-se amb el domini i la possessió de la pilota, però sempre en zones molt llunyanes a la porteria defensada per Peralta. Els primers minuts van ser bastant igualats, però ràpidament seria el Berga l'equip que disposaria de les millors ocasions per avançar-se en el marcador. Els berguedans van tenir fins a dues ocasions clares per arribar al descans amb un avantatge considerable. Una bona jugada col·lectiva va concloure amb una passada a l'esquena de la defensa que va deixar Noguera sol davant del porter, el qual va rebutjar magistralment el tir per evitar el primer gol, i minuts més tard Torres va tornar a trobar-se en un cara a cara que va desaprofitar en intentar una vaselina que va sortir per sobre del travesser. El primer temps va concloure amb un Berga que es lamentava de les ocasions errades.

A la segona part la tònica va ser la mateixa. El Calaf no aconseguia apropar-se amb perill a la porteria dels locals, mentre que Vila va anotar el primer gol del partit després d'aprofitar una centrada lateral. Cinc minuts després, el Berga va colpejar de nou quan Torres va fer el segon gol de corner olímpic, amb una sacada que va entrar directament a la porteria i que va sorprendre el conjunt visitant. En els instants finals, el Calaf va començar a reaccionar i va avisar amb un tir que Peralta va aturar sense problemes, però no va ser fins al temps afegit quan Alejandro va reduir la diferència amb un tir que va quedar fora de l'abast del porter berguedà.

El temps que quedava per disputar-se era mínim i l'àrbitre va assenyalar el final del partit abans que el Calaf pogués llançar-se a l'atac de nou a la cerca de l'empat.