Un darrer quart de rècord i quasi perfecte que podria canviar la sort del Baxi

La fe i l'encert van donar el que és una victòria imprescindible per a un Baxi en plena lluita per a la salvació. Pot ser un punt d'inflexió a la moral, l'esport professional de competició també és un estat d'ànim, pot ajudar a canviar la sort de finals anivellats. Però també ha d'esperonar per tal de millorar defectes i mancances que es veuen en l'equip dirigit per Pedro Martínez, la pissarra del qual també va ser decisiva en les últimes accions del partit contra l'UCAM (93-92), amb el colofó del darrer triple des de la cantonada de Magarity.

El partit es va guanyar gràcies a un darrer quart memorable, amb uns 37 punts que són el millor registre dels manresans en un període dins de l'ACB des que el basquetbol es juga en quatre parts. Cal fer esment, però, que el matx es va començar a guanyar a partir del minut 25 quan els murcians van tenir el seu màxim avantatge (42-58) després va venir un parcial de 51-34. Es perdia de 10 al final del tercer quart (56-66) i es va assolir un 37-26 ja en els darrers deu minuts per arribar al 93-92.

El Manresa anava cap a firmar un paupèrrim registre pel que fa als triples amb un 1 de 16 quan s'era al final del tercer període. El triple de Dulkys (ja tocava que l'escorta lituà encertés de fora) va girar la truita. El Baxi va encertar 8 dels seus darrers triples: 3 de Dulkys, 3 de Toolson, 1 de Vaulet i 1 de Magarity, el darrer a manca de dos segons.

Pel que fa als 37 punts del darrer quart, es van repartir així: 13 d'anotats per Toolson (n'acumulava 9 amb una pobra sèrie de 3/10), 10 a càrrec de Luka Mitrovic (jugador fonamental en la recuperació), 6 de Dulkys, 3 de fets per Vaulet, 3 de Magarity i 2 (amb tirs lliures importants) de Cvetkovic. No va anotar Dani Pérez però va ser clau amb 8 assistències. Per l'UCAM qui va assumir molta responsabilitat va ser el romanès Emanuel Cate, amb 15 punts dels seus 27 totals (un 38 en la valoració. El jugador que havia estat al Prat de la LEB Or va fer un 4 de 4 7 de 9 en tirs lliures i un 4 de 5 en els dos; per cert, el que va fallar va ser el darrer, el que hauria pogut donar la victòria al seu equip.

El Manresa només va perdre dues pilotes en el darrer quart i va agafar 3 rebots (tots en defensa) per 9 dels murcians, 5 en atac, que va ser un dels punts febles locals durant diverses fases del partit.



Talent i físic

Cal esperar que la victòria amb l'UCAM, per com va arribar, pugui ser un estímul per als manresans. La que es va assolir amb el Bilbao no ho va poder ser: l'efecte es va frenar per la dolorosa derrota a Fuenlabrada i per la cascada de lesions d'homes importants que va arribar amb Per Tomàs, Eulis Báez, David Kravish i Frankie Ferrari de protagonistes. El Manresa continua ara a la zona de descens tot i arribar a les 3 victòries, però aquesta jornada la cua queda molt més comprimida. Ara hi ha tres equips amb tres triomfs: el darrer és l'Estudiantes (-72 en la resta dels punts), apallissat a casa del Betis, enganxat al Manresa (-65) i a l'equip sevillà (-45) . Amb 4 partits guanyats hi ha l'Obradoiro, el Fuenlabrada i l'UCAM Múrcia.

El calendari manresà no és gens fàcil en aquest final del 2019: aquest diumenge el Barça visita el Congost (17 hores), després es juga a casa de la Penya, es rep el València Basket de Ponsarnau i el dia 29, partit de molt pes al pavelló San Pablo davant del Coosur Betis, rival directíssim. El Manresa ha anat reconstruint la plantilla esperant que aviat, ha de ser cosa de setmanes, tornin Báez i Tomàs. El segon és el que sembla que ho té millor i segurament que contra el Betis ja podrà estar disponible. Yankuba Sima ho podria fer abans.

Entre les diferències del Manresa d'aquesta lliga i el de la passada, hi ha l'experiència de molts jugadors (enguany en falta) a l'ACB i també el talent. La pèrdua de Ferrari per dos mesos és un cop dur en el segon dels aspectes. S'haurà de treure el màxim de Cvetkovic, que és una altra mena de jugador, però que va assegurar els tirs lliures que va llançar. No viatja a Sàsser i podrà millorar la preparació de cara a propers compromisos. Ha de ser un complement per donar un descans a un Dani Pérez que va molt exigit de minuts.

Si Toolson guanya en regularitat i té l'ajuda d'altres companys a l'atac, el Baxi pot millorar i mirar de poder superar una barrera dels 80 punts, en massa ocasions infranquejable.

L'altre punt clau és el físic, en una lliga que cada vegada és més dura en aquest aspecte. Vaulet aporta la seva energia però a dins els pivots rivals fan massa mal (el darrer va ser Cate dissabte passat). Kravish encara no s'ha recuperat del tot de l'esquinç al turmell però entre ell, Mitrovic, i la resta dels pivots (Sakho, Magarity, Sima, Báez quan torni) han de fer un pas sobretot en defensa per poder tenir garanties d'èxit. Si no, el Baxi ho patirà durant tota la temporada i és una de les facetes més vitals per poder sobreviure i no baixar.



El paper de la Grada d'Animació

S'ha de dir clar i tal com va ser: quan el Manresa perdia de 16 punts en el tercer quart i al Nou Congost es van començar a sentir xiulets, va ser la Grada d'Animació qui va començar el «Resa, resa!» i l'ambient va fer un tomb. L'inici de la remuntada.

Martínez, sobre els xiulets, va dir que «ja sé que sempre tothom vol guanyar, i que jo estic nominat». Els àrbitres van tornar a demostrar que no respecten gens el Manresa i sobre l'instant replay l'entrenador va afirmar que les decisions li agradaria que, «algun cop», fossin a favor.