La defensa del Vilatorrada va ser clau per aturar el Sant Quirze (59-77)

El Club Bàsquet Vilatorrada va aconseguir una treballada victòria a domicili, aquesta vegada a la complicada pista del Sant Quirze, on va guanyar per divuit punts.

Els jugadors bagencs van fer un gran treball defensiu, i això els va permetre aturar els referents interiors dels locals, que no es van sentir còmodes en cap moment. No obstant això, al final del primer quart només van poder obtenir dos punts de diferència (13-15). En el segon període la tònica va ser pràcticament la mateixa, però llavors els de Sant Joan de Vilatorrada sí que van poder obrir forat en l'electrònic, que a la mitja part de l'enfrontament reflectia un resultat de 25-34.

En la segona meitat els homes de Sant Quirze del Vallès van endurir el joc per tal d'intentar remuntar, però els santjoanencs es van mantenir sòlids i, gràcies a una aportació coral de tot l'equip, van poder ampliar la diferència fins els dotze punts al final del tercer quart (39-51). En els deu darrers minuts el conjunt dirigit per Josep Ferre no va patir en cap moment per endur-se la victòria, que al final va ser per divuit punts de diferència. En la propera jornada, el Club Bàsquet Vilatorrada rebrà a la seva pista el Kyrya Sant Nicolau de Sabadell, en un matx que es posarà en marxa el proper dissabte 14 de desembre a partir de les vuit del vespre.