Josep Garcia s'imposa en la desena edició de l'EnduRoc amb l'equip KTM

Prop de 700 participants, entre aficionats i professionals, i més de 3.000 seguidors, han donat joc aquest cap de setmana a la desena edició de la gran festa de l'enduro de les Comes, a Súria. L'EnduRoc s'ha convertit en el bressol d'aquesta especialitat de les dues rodes a casa nostra. Per a aquesta edició, Pep Vila i l'equip de les Comes van dissenyar un circuit de 40 km amb terrenys molt variats, que incloïa pistes ràpides, zones de pedres, fang i aigua, que van permtre a tots els participants gaudir d'unes grans condicions, sobretot per a la cursa d'ahir.

El pilot surienc Josep Garcia (KTM), flamant campió d'Espa-nya d'enduro, va imposar-se per segona vegada a l'EnduRoc, després de guanyar també el 2016. Així, Garcia va ser el capdavanter en les dues principals curses del cap de setmana, la Superpole (dissabte) i l'EnduRoc (diumenge). La victòria va ser per un ampli marge de gairebé 2 minuts respecte de Kirian Mirabet, pilot d'Honda que va acabar en segona posició. El tercer, quart i cinquè llocs van ser per als pilots Pau Tomàs (Beta), Bernat Cortés (KTM) i Ramon Quer (Husqvarna), respectivament. La cursa de la categoria d'amics, la més multitudinària i en què participen més de 300 pilots, ha dut a terme per segon any consecutiu un format de sortida innovador que permet combinar l'espectacularitat d'una sortida de gran format amb la màxima seguretat per als pilots. El guanyador d'aquesta categoria va ser el manresà Dídac Planas, amb una KTM, seguit d'Antonio Martinez, Álvaro Gassol, Dani Ollés i Josep Serrat. Cal destacar la participació del cinc vegades campió del món d'enduro Ivan Cervantes i de l'ex-campió del món de superbikes Carles Checa, els quals van quedar en 6a i 12a posició enla categoria júnior/sènior i amics, respectivament. A la zona habilitada per al comerç es van veure grans i reconegudes marques del sector, com KTM, Honda, Beta, Husqvarna i Sherco, entre altres marques i empreses del món de l'enduro.