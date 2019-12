La Joviat perd amb una terrible segona part a Cerdanyola (76-38)

La Joviat va patir a domicili aquest cap de setmana una duríssima derrota a la pista del Promoviatges-CBF Cerdanyola en un partit que es va escapar a les manresanes en la segona part.

No va ser un mal inici per part de les manresanes, que van aconseguir frenar una de les millors jugadores de la categoria, Carla Pérez, i van fer un joc estructurat en un inici. El primer quart va finalitzar amb el marcador favorable a la Joviat, per increïble que sembli tenint en compte el resultat final del partit amb una victòria molt contundent del Cerdanyola.



Males sensacions i incomoditat

La situació començava a no ser favorable al segon quart. Primerament, es va trencar un dit una de les bases de la Joviat, Laura Viñas, fet que va produir un malestar a l'equip manresà que va anar encaixant punts a poc a poc. Les bagenques estaven incòmodes a la pista, però seguien vives en el marcador. No obstant això, la Joviat va marxar al descans amb molt males sensacions i amb la possibilitat que el partit acabés molt malament. El tercer quart va ser un desastre, anant a remolc tota l'estona del rival, que anotava punts fàcils a causa de les pèrdues de pilota. En aquest quart només van anotar 9 punts. La mala dinàmica va seguir en el darrer quart, només 4 punts a favor.