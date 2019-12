Messi guanya la seva sisena Pilota d'Or

Leo Messi ha recuperat la primera posició del futbol mundial i s'ha endut la seva sisena Pilota d'Or a gala de lliurament de la 64 edició del trofeu, que s'ha celebrat aquest dilluns a París.



Messi, campió de la Lliga amb el Barcelona, "Pichichi" i Bota d'Or com a màxim golejador del futbol europeu (36 gols) i de la Lliga de Campions (12), ha superat els mèrits fets pel defensa Virgil van Dijk, peça clau en la conquesta de la Copa d'Europa de el Liverpool, i Cristiano Ronaldo, campió de la nova Lliga de les Nacions amb Portugal.





Lionel Messi from @FCBarcelona is the 2019 Ballon d'Or winner! THAT'S HIS SIXTH ONE! #ballondor pic.twitter.com/dLndTZNeeW