La penya de travesses la Ceretena guanya un milió d'euros amb un ple al 15

Màxima alegria a Puigcerdà en la penya de travesses la Ceretana que ha aconseguit el premi més gran dels seus 40 anys d'història després de la jornada futbolística del cap de setmana. La seva aposta ha estat una de les úniques encertants al ple al 15, al costat d'una altra a El Escorial, al a província de Madrid. Un milió d'euros, en concret 1.057.228,95 euros, és el premi que ha viatjat cap a la Cerdanya. Jordi Suils, el president des de fa molt de temps de la Ceretana, explica que "som 96 socis i cadascú fa l'aportació que creu oportuna. La persona que més ha guanyat ha tret uns 40.000 euros".

Fins acabar el partit de l'Atlètic-Barça, que va endur-se el conjunt blaugrana gràcies a un gol de Messi al minut 85, els penyistes van estar pendents de si aconseguien o no el Ple al 15. Suils, que és aficionat del Reial Madrid, recorda que "fa uns vuit anys va ser quan vam tenir el premi més gran fins ara, d'uns 650.000 euros i també estàvem pendents d'un Atlètic-Barça, curiosament". Aquesta vegada un altre partit que els va fer patir molt va ser "l'Extremadura-Las Palmas que va acabar amb un 0-1 per als canaris però l'equip de casa va empatar. Sort que el VAR va anul·lar el gol! Nosaltres hi teníem un 2". La joia de les últimes hores continuarà aviat amb un àpat que es prepara per a l'entorn de les festes de Nadal. "Cada any fem dos sopars, però aquesta vegada és obligat fer-ne un tercer".