La sallentina Marina Chavarría acaba quinzena en sincronisme a Tòquio

Marina Chavarría, segona per l'esquerra, va ser quinzena en sincronisme federació espanyola de gimnàstica

Marina Chavarría va tancar la seva participació al Mundial de Tòquio assolint el quinzè lloc en la modalitat de sincronisme. L'especialista sallentina va formar parella amb Noemí Romero en la competició classificatòria per determinar les vuit parelles que serien a la final femenina. En la primera rutina, la qual comporta fer els exercicis obligatoris, el duet no va oferir la seva millor versió i va sumar 35,910 punts, una nota molt allunyada del seu potencial.

En contraposició, les joves gimnastes van excel·lir en la segona actuació i van executar amb mestria la coreografia d'exercicis lliures. La seva nota (47,530 punts) va ser la cinquena més bona. Per tant, una primera actuació equiparable a la segona els hauria permès l'accés a la final, en la qual les japoneses Yumi Takagi i Ayano Kisvan assolir el ceptre mundial en sumar 49,590 punts.



En el camí de ser entre els millors

Xavier Casimiro, director tècnic del Club de Gimnàstica Egiba, va fer ahir una valoració «molt positiva del debut de Robert Vilarasau i Marina Chavarría en un Mundial absolut». Dijous, en la modalitat de trampolí, Robert Vilarasau va quedar 34è, mentre que Marina Chavarría va assolir la 38a posició.

El tècnic va explicitar que «l'actuació de Robert Vilarasau en segona ronda, en els exercicis lliures, li hauria permès accedir a les semifinals i situar-se entre els 24 millors especialistes del món, als només 18 anys». «Li falta millorar l'execució en els obligatoris», va concloure.

Pel que fa a Marina Chavarría, Xavier Casimiro va assenyalar que «als 17 anys, li falta adquirir més temps de vol, un aspecte tècnic que es domina amb l'edat». Casimiro va sentenciar que «ambdós segueixen el camí correcte per situar-se entre els millors del món i competir, en els propers Mundials classificatoris per a uns Jocs Olímpics, per assolir aquest repte».