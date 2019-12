El Solsona remunta el gol inicial del Cervera en un duel elèctric (3-1)

El Solsona es va veure sorprès per un Cervera que al minut 3 va aprofitar un mal rebuig de la defensa local per avançar-se ràpidament en el marcador. Els primers minuts van tenir un ritme molt elevat i els dos equips apostaven pel futbol d'atac. Amb el pas del temps, els solsonins es van anar fent amb la possessió de la pilota i el domini del joc, i les primeres ocasions no van trigar a apar``eixer, la majoria a través de jugades de pilota aturada que la defensa visitant rebutjava sense gaire problemes. Tot i que la sensació que el primer gol dels solsonins estava per caure, la primera meitat va concloure amb un avantatge mínim a favor del Cervera.

La segona part donava continuïtat al que es va veure en els últims minuts de joc del primer temps, un Solsona que combinava a la perfecció superava la pressió rival i s'acostava amb molt perill a la porteria dels visitants. Al minut 64, Sala va rematar amb el cap un potent sac de banda que es va introduir al fons de la xarxa per empatar el partit. Ja amb una dinàmica positiva, els blaus es van veure molt superiors al Cervera, i tot indicava que la victòria estava més a prop d'ells que dels rivals. Al minut 71, els locals van recuperar la pilota i ràpidament van llançar un contracop que va sorprendre la defensa cerverina i va suposar el 2 a 1, obra de Ratera. Ja amb el Cervera llançat a l'atac per buscar l'empat, els atacants del Solsona van gaudir de molt espai per sentenciar el partit. Al minut 85, Tripiana va emprendre tot sol una gran jugada individual que va concloure amb la senyalització d'un penal, que el mateix davanter solsoní va anotar per sentenciar el partit.