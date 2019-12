Ander Mirambell es perdrà l'arrancada de la Copa del Món degut a la seva paternitat

El pilot de skeleton Ander Mirambell es perdrà l'inici de la temporada de la Copa del Món 2019-20 a causa de la seva recent paternitat. Mirambell acaba de ser pare d'un nen que es diu Kai Mirambell Rodríguez, nascut a Barcelona en el matí de l'avui dimarts 3 de desembre. Tant el nen com la mare, Irina Rodríguez Álvarez (subcampiona olímpica a Pequín 2008 i campiona del Món 2009 amb l'equip de natació sincronitzada), estan

perfectament. Després de la seva reeixida carrera esportiva, Irina continua vinculada al seu esport de tota la vida i actualment treballa com a entrenadora de diversos equips que prendran part en els Jocs de Tòquio 2020. El nou pare té la intenció de tornar a la competició al més aviat possible, encara que el més segur és que aquesta reincorporació es produeixi ja el 2020 i tenint en compte els resultats que es donin en les dues primeres Copes del Món de la temporada, que es celebraran a Lake Placid (Estats Units) a les properes setmanes. Per Mirambell aquesta temporada serà una mica atípica ja que a més de competir està ajudant els nous esportistes unint les facetes de tècnic i de participant, com va fer recentment a la Copa Amèrica. Un cop analitzats els resultats dels seus rivals escollirà aquelles setmanes en què se celebrin més competicions per compensar els punts que no ha pogut sumar a les Copes del Món.