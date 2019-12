Messi, el més gran amb sis Pilotes d'Or

«Vull continuar gaudint de tot el que em dona el futbol. Sé que la retirada està més a prop, però jo desitjo gaudir d'aquests anys que encara em queden». Leo Messi va ser coronat a París com el gran rei del futbol, amb la sisena Pilota d'Or, més que cap altre futbolista a la història. I en el seu missatge d'agraïment hi va haver un deix d'enyorança i també de llegat. El premi que lliura la revista France Football va ser per a l'argentí com estava més que previst, i amb un segon lloc per al central holandès del Liverpool, Virgil van Dijk. La possibilitat que quedés fora del podi Cristiano Ronaldo, que ahir no va ser a la gala, es va esvair i el portuguès de la Juventus va ser el tercer en la votació. El davanter senegalès del Liverpool, Sadio Sané, va ser quart. El vencedor del 2018, el madridista Luka Modric, va ser qui va lliurar el premi.

Leo Messi va agrair el premi als periodistes que l'han votat i «a tots els meus companys de club i de la selecció. Fa deu anys vaig recollir la primera Pilota d'Or a París amb els meus tres germans. Tenia 22 anys i ara he vingut en un moment molt diferent, amb els meus tres fills, la meva dona, que avui m'ha recordat que els somnis es poden fer realitat, jo mai no he deixat de somiar. Soc conscient que cada cop més es va acostant la retirada, de l'edat que tinc i per això ara ho valoro tot més, i gaudiré els anys que em queden. Soc una persona molt afortunada». Josep Maria Bartomeu, el president del Barça, va ser qui va encapçalar ahir la nombrosa expedició blaugrana.

La d'ahir de Messi suposa la 12a Pilota d'Or per al club català , que passa davant del Madrid, que en té onze. La meitat, sis, són de l'argentí. Les altres se les van repartir Johan Cruyff (en els anys 1973 i 1974), el gallec Luis Suárez (1960), Hristo Stoiyxkov (el búlgar va guanyar-lo el 1994), Rivaldo (1999) i Ronaldinho (2005). Ja a darrere del Barça i del Madrid (4 a càrrec de Cristiano Ronaldo) hi ha el Milan i la Juventuts, els quals tenen 8 guanyadors cadascun.

La gala es va celebrar al Teatre du Chatelet de París i va tenir com a presentadors l'exfutbolista del Chelsea i de Costa d'Ivori, Didier Drogba, i la periodista francesa Sandy Heribert.

A banda dels quatre primers en les votacions, la classificació dels 10 primers en la Pilota d'Or, que es va desvelar en el transcurs de l'acte va quedar així: cinquè lloc de Mohamed Salah (Liverpool), sisè Kylian Mbappé (PSG), setè Alisson Becker (Liverpool), vuitè Robert Lewandowski (Bayern de Munic), novè Bernardo Silva (del City) i desè Riyad Mahrez, també del Manchester City del bagenc Pep Guardiola, un dels clubs que va tenir més presència entre els nominats, superat pel Liverpool, que és el vigent campió europeu després del títol del 2019.

Frankie de Jong, en onzè lloc

Durant la tarda es van anar filtrant les posicions que les votacions de 176 periodistes (un per país) van anar atorgant als nominats. Així, a banda dels 10 finalistes, també es va saber que en onzena posició es va situar el jugador holandès del Barça, l'any passat a les files de l'Ajax, Frankie de Jong.

El dotzè era Raheem Sterling, el davanter del Manchester City, per davant de l'ara madridista Eden Hazard, de Kevin de Bruyne i del Kun Agüero (City) i de Mathijs de Ligt, holandès de la Juventus.

La divuitena posició ha estat per a Antoine Griezmann, fins la temporada passada a l'Atlètic de Madrid i ara, al Barça. L'altre dels jugadors blaugrana que era en la llista dels nominats per a la Pilota d'Or d'aquest 2019, el porter Marc André Ter Stegen, va ser col·locat en el lloc 24è segons les votacions. Karim Benzema, el davanter del Reial Madrid, va ser el 26è. Entre aquests trenta jugadors nominats no hi havia cap espanyol.



Ter Stegen, sense premi



En la primera edició del guardó al millor porter, el Premi Yashin, el vencedor va ser Alisson Becker, el brasiler del Liverpool. Per tant es va quedar sense distinció, ahir, el blaugrana Marc-André ter Stegen, un dels deu finalistes. Hi havia, entre d'altres, el porter del Chelsea i de la selecció estatal, el basc Kepa Arrizabalaga. També el de l'Atlètic de Madrid, Jan Oblak, i altres considerats en els darrers anys com dels més fiables al món en aquesta posició com Neuer (Bayern de Múnic) o Ederson, del Manchester City. El premi el va lliurar, curiosament, un davanter que els hi fa la vida impossible, el polonès Robert Lewandowski.

El Premi Kopa al jugador jove, que l'any passat va ser de Kylian Mbappé ha anat destinat aquesta vegada a un altre talent emergent, el central Matthijs de Ligt, el qual va agrair «a l'Ajax per tot el que ha fet per mi, per ajudar-me a créixer en el futbol. També als companys de la Juvenuts i a la meva família per ajudar-me».



Megan Rapinoe, vencedora



Tampoc no hi va haver sorpresa en la Pilota d'Or femenina i va ser Megan Rapinoe l'escollida, la qual va fer el doblet, ja que també es va endur el The Best que va recollir a Milà fa unes setmanes. Però ahir no va poder assistir a la gala que va tenir lloc a París i va deixar un missatge gravat. Segona va ser la jugador anglesa del Lió francés, Lucy Bronce, i tercera va ser una altra integrant de la selecció dels Estats Units campiona del món, Alex Morgan.