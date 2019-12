Messi regala un milió a penya de travesses la Ceretana

Leo Messi va guanyar la Pilota d'Or ahir a París i, només poques hores abans, amb el seu gol en el camp de l'Atlètic, va fer feliços de debò els integrants de la penya de travesses la Ceretana. La victòria del Barça confirmava el Ple al 15 de l'agrupació de Puigcerdà, que era tot just un dels dos que es van segellar en aquesta jornada. Tan sols n'hi va haver un altre, que va ser a la població madrilenya d'El Escorial. El premi, tant en un cas com en l'altre, 1.057.228,95 euros, una picossada ben grossa.

Jordi Suils, el president des de fa molt de temps de la Ceretana, explicava ahir que «som 96 socis i cadascú fa l'aportació que creu oportuna. La persona que més ha guanyat ha tret uns 40.000 euros». La celebració va començar la nit del diumenge i ahir encara era un dels principals temes entre les converses a la capital ceretana.

I és que el neguit per confirmar si queia el Ple al 15 va durar fins als darrers moments del partit que es juvaga al Wanda Metropoliano, diumenge a la nit. Fins acabar el partit que enfrontava els culers i els matalassers no es va poder cantar victòria. Jordi Suils, que és un aficionat madridista, aquesta vegada sí que es va alegrar i molt d'un triomf de l'etern rival del club dels seus amors. «Fa uns 8 anys va ser quan vam tenir el premi més gran fins ara, d'uns 650.000 euros, i també estàvem pendents, com ara, d'un Atlètic-Barça». Aquesta vegada, un altre partit que durant una estona va tenir els penyistes amb els nervis continguts va ser un Extremadura-Las Palmas de la Segona Divisió que va acabar amb un 0-1 per als canaris però l'equip de casa va empatar. Jordi Suils diu que «sort que va intervenir el VAR i va anul·lar el gol! Nosaltres en aquest partit hi teníem un 2». En comprovar la quantitat del premi l'alegria es va desbordar i entre els components de la penya es van produir les lògiques felicitacions, i també abraçades.

La joia de les últimes hores continuarà amb un àpat que es prepara de cara al voltant de les festes de Nadal. «Cada any fem dos sopars, però aquesta vegada és obligat fer-ne un tercer amb un premi d'aquesta mena», explica Jordi Suils.