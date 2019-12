El Baxi aprèn a guanyar lluny de casa

Un nom propi i un èxit col·lectiu, aconseguit a pols. Ryan Toolson va ser anit l'estilet del Baxi Manresa a la pista del Dinamo Sàsser. Però els seus 24 punts (18 d'anotats després del descans), que van capgirar d'una forma decisiva el rumb del partit a la pista d'un dels millors equips del bàsquet italià, no haurien fet forat sense una feina esforçada i també fructífera dels companys. En la que ha estat la primera victòria a fora de tota la temporada, els punts i rebots de Kravish, Vaulet i Luka Mitrovic, les assistències de Dani Pérez, i un considerable sacrifici defensiu en les jugades finals i decisives hi van tenir també molt a veure.

Toolson va tornar a ficar dins del partit el Manresa quan el Dinamo Sàsser s'havia escapat de 12 punts en el tercer quart i es va arribar a un final de cara o creu, ben jugat en aquesta ocasió. Dani Pérez havia fet amb un tir lliure el 68-68 a 2 minuts d'acabar. Atent al darrere, el Baxi no va permetre anotar als italians. En canvi, les cistelles de Vaulet i Ryan Toolson situaven un 69-72 ja dins el darrer minut. El base local Spissu va escurçar fins al 71-72 però van ser dos tirs lliures de Dulkys, a falta de 3 segons, els que van situar un 71-74 que els sards no van poder eixugar. El triple de Dysahwn Pierre no va ser encertat i la cistella de dos assolida per Vitali (73-74) era insuficient.

Els dos equips que s'enfrontaven ahir tenen els seus compromisos de veritat, on es juguen les garrofes i la temporada, a les respectives lligues. Això sí, amb objectius diferents. El Dinamo Sàsser es baralla per ser en les primeres posicions a la Lega, i el Manresa pugna per no despenjar-se a l'ACB i mantenir les esperances de permanència en un any que se li ha anat complicant molt. Però amb la victòria de dissabte contra l'UCAM, es nota que hi ha més confiança, un millor clima a la plantilla.

En tot cas, uns i altres d'entrada s'ho van prendre amb molta calma. Més els de Sardenya, i el Manesa ho va aprofitar per agafar set punts als cinc minuts de joc (6-13) amb bones accions de Vaulet i Magarity.



La mà decisiva de Toolson

Gianmarco Pozzeco va recórrer, per igualar el partit i com fa sempre, al seu millor home, el base esquerrà Curtis Jerrells, per canviar del tot la dinàmica. Al final del primer quart ja hi havia igualtat (18-17) i l'equip local es va escapar després amb un 28-21 després de clavar un parcial de 10-2. Podia passar que el Baxi es deixés anar però Pedro Martínez va fer reaccionar l'equip, que va poder refer-se amb un contracop que va culminar Sergi Vidal.

Com va passar en molts minuts del partit contra el Múrcia, tampoc ahir no es va començar gens bé en el llançament exterior i l'equip del Congost tenia un paupèrrim 1 de 14 en els tirs des de 6,75 quan la mitja part era a tocar. Guillem Jou, des de la cantonada, va encertar anotant el segon triple i el partit estava encara obert al final dels primers 20 minuts, amb els bagencs perdent per només cinc punts de marge (37-32).

La tornada a pista va coincidir amb l'encert de Dwayne Evans per als de Sardenya, que va aconseguir arribar als16 punts anotats i fer que la diferència s'eixamplés (46-34). En quatre minuts, el Manresa només va fer 2 punts i ningú era referent per agafar el protagonisme ofensiu. Si de cas Vaulet, que va arribar als 8 en total després d'un triple que va ser important per desencallar, perquè Toolson tenia una nit grisa. Però el d'Arizona es va posar les piles, amb tres triples importants: el primer per al 47-40 i els següents, consecutius, ja en les acaballes del quart per tal de situar l'empat (52-52). Mitrovic va avançar el Baxi però el període es va acabar amb un empat a 54, amb tot per decidir en el darrer quart. I en aquesta ocasió, la sort i l'encert van ser manresans.